Nahuel Gallo habló tras 448 días detenido en Venezuela: "El Rodeo I es un lugar de torturas"

El gendarme argentino fue liberado este domingo tras estar detenido por el chavismo en la cárcel El Rodeo 1.

Nahuel Gallo contó algo de lo que vivió en estos 448 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo , que regresó al país tras pasar más de un año en una cárcel de Venezuela, habla por primera vez en conferencia de prensa.

Gendarmería confirmó que Gallo contará por primera vez lo que vivió durante los 448 días que estuvo encarcelado por el chavismo en la cárcel de El Rodeo 1.

Según precisaron, estará acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de Gendarmería.

Gallo fue recientemente liberado por el Gobierno venezolano, y regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Fue recibido por su esposa, María Alexandra, su hijo Víctor, de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales.

Live Blog Post "Hasta el último día fuimos ficha de cambio" Según precisó, hay otros 24 extranjeros que esperan ser liberados. "No bajen los brazos, ayuden a la gente porque esto no terminó. Yo sigo encerrado, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre", dijo sobre sus compañeros del Rodeo I, centro de detención en Caracas. Asimismo, sumó que estas cárceles se encuentran en diversos puntos de Venezuela. "Le mando saludo a esos chicos porque ellos son fuertes, me han acompañado, les he ayudado, les he dado fortaleza mental, porque no solamente ahí hay un país, ahí hay extranjeros secuestrados. Eso es lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo", concluyó su conferencia de prensa.

Live Blog Post "El Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas" En el inicio de la conferencia de prensa, el gendarme agradeció el acompañamiento del gobierno como también de la sociedad que lo apoyó en todo momento. "Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo muy poca información, estoy asimilando todo. Pero fui yo quien pidió un momento para dar mi palabra“, comenzó el gendarme. "El Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas y no muy grato para contarlo", expresó Nahuel sobre el lugar de detención sobre el que se encontraba. "Tuve la oportunidad de haber salido el domingo con mucha incertidumbre", sumó. nahuel gallo (1) "No podemos mirar para otro lado, Venezuela está en una supuesta transicisión pero los presos políticos esperan a ser liberados", indicó. "No teníamos visitas, no teníamos llamadas", recordó sobre su momento de detención, agradeciendo a su vez a sus compañeros de prisión.

Live Blog Post "El domingo fue un día muy significativo para todos los argentinos" La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien comenzó la conferencia de prensa. Posteriormente, el jefe de la Gendarmería se mostró feliz a raíz de la llegada de Nahuel Gallo. Según revelaron, se encuentra en buen estado de salud y acompañamiento psicológico. Este jueves seguirán los estudios médicos, detalló Claudio Belloni, jefe de Gendarmería Nacional. "El domingo fue un día muy significativo para todos los argentinos", indicó el canciller Pablo Quirno. A su vez, indicó que seguirán haciendo todos los esfuerzos para recuperar al otro argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani. nahuel gallo

Desde ese momento, el gendarme permaneció en el complejo perteneciente a la Gendarmería, donde comenzaron a realizarle estudios médicos para corroborar su estado de salud.

“Necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió la mujer en redes sociales. Mientras que desde el Gobierno subrayan que están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez concluidos los estudios, el gendarme podrá regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida.

La intención oficial es además, otorgarle un reconocimiento luego de que estuviera 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo. No se tratará de la Orden de Mayo, una distinción reservada a civiles, pero sí de una condecoración, según indicaron fuentes de Casa Rosada.

El polémico avión en que Nahuel Gallo llegó a la Argentina

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo secuestrado más de 400 días por el régimen venezolano fue liberado en las últimas horas, y ya llegó al país tras la gestión que realizó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). Regresó en un vuelo privado, y ahora se desató una nueva polémica por los vínculos que tendría con un empresario acusado de narcotráfico.

Gallo regresó en un vuelo privado gestionado por Chiqui Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El avión en el que regresó al país pertenece a la empresa Baires Fly, asociada al titular de la AFA y que exhibe vínculos con Fred Machado a través de uno de los socios, identificado como Sergio Daniel Mastropietro, relacionado a la firma de aviación.

Por otra parte, se conoció que el presidente de la AFA recurre a esta empresa para traslados propios o viajes oficiales. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades del organismo.

El avión privado, un Bombardier Learjet 60, salió desde territorio venezolano y debió realizar dos escalas técnicas para reponer combustible, deteniéndose en Ecuador y en Chile antes de llegar al país.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

El anuncio de la AFA se produjo casi simultáneamente a la publicación que hizo la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, en la que informaba que el gendarme había sido liberado y que ya se encontraba de regreso a la Argentina.