Tragedia en Grecia: 18 personas murieron en una embarcación a la deriva cerca de Creta

El bote fue hallado al sur de la isla de Creta con los fallecidos y dos sobrevivientes. Las hipótesis apuntan a hipotermia e inanición tras horas de exposición al mal clima.

La embarcación fue localizada a unos 48 kilómetros al sur de Yerápetra, Grecia, en medio de un fuerte oleaje que dificultó las tareas de rescate.

Una embarcación a la deriva fue encontrada por las autoridades en las costas de Grecia , al sur de la isla de Creta, con un saldo devastador: al menos 18 personas murieron y solo dos lograron sobrevivir . El hallazgo se produjo a varios kilómetros de Yerápetra, en una zona golpeada por fuertes condiciones climáticas que habrían sido determinantes en el fatal desenlace.

La cadena de televisión pública ERT informó que los cuerpos de los migrantes fueron hallados al interior de la embarcación que se estaba hundiendo y estaba en parte desinflada.

La hipótesis de una hipotermia o de una deshidratación está siendo examinada por los médicos forenses, según ERT. La embarcación fue descubierta a 26 millas náuticas al suroeste de Creta, según las autoridades griegas.

Según las primeras evaluaciones, las víctimas habrían muerto por hipotermia e inanición, tras permanecer expuestas al frío y sin alimentos durante más de un día.

Dentro de la embarcación se encontraron los cuerpos de las 18 personas, todas migrantes que intentaban cruzar una de las rutas más peligrosas de Europa. La falta de señales de auxilio y el deterioro del barco complicaron aún más la situación.

Las autoridades griegas confirmaron que la Guardia Costera Helénica logró rescatar únicamente a dos sobrevivientes que se encontraban en el agua tras el incidente.

En estos momentos, los equipos de rescate mantienen un amplio despliegue en la zona marítima. Botes patrulla continúan con las operaciones de búsqueda y la penosa tarea de recuperar los cadáveres del mar.

Hasta ahora, la causa que provocó el hundimiento de la precaria embarcación no ha sido aclarada, por lo que la Guardia Costera ya ha puesto en marcha una investigación para determinar las circunstancias del fatal suceso.

Se hundió un barco cerca de Bali: 4 muertos y al menos 38 desaparecidos

Otra tragedia en el mar se registró el pasado mes de julio cuando un barco con 65 personas a bordo naufragó cerca de la isla de Bali, uno de los principales destinos turísticos de Indonesia. La Oficina de Búsqueda y Rescate de Java Oriental confirmaron la muerte 4 personas y reportaron que 38 permanecen desaparecidas y 23 fueron rescatadas.

La embarcación KM Tunu Pratama Jaya, que viajaba desde el puerto de Ketapang, en la regencia de Banyuwangi, hacia el puerto de Gilimanuk en la isla de Bali, en Indonesia, naufragó en aguas cercanas al límite marítimo entre ambas regiones.

Las autoridades de socorro en Banyuwangi desplegaron más un equipo de rescate de 54 personas, incluyendo personal de la marina y la policía, junto con botes inflables; posteriormente se mandó una embarcación más grande desde la ciudad de Surabaya para ayudar en las tareas de búsqueda, detalló Tholeb Vatelehan, Oficina de Búsqueda y Rescate de Java Oriental, e indicó que “fuertes vientos, grandes olas y corrientes peligrosas” dificultaron las labores de rescate.

La travesía en ferry desde el puerto de Ketapang, en la regencia de Banyuwangi, Java, hasta el puerto de Gilimanuk, en Bali, tiene una distancia de unos 5 kilómetros en línea recta y dura, aproximadamente, una hora.