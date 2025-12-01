Se cumplen 20 meses del asesinato de Juan Caliani: emotivo homenaje con flores en la puerta del Poder Judicial

Se espera que las audiencias se desarrollen hasta el 12 de diciembre, momento en que se determinará si habrá una condena para los responsables.

Este lunes 1 de diciembre se cumplieron 20 meses del asesinato del periodista Juan Caliani , ocurrido el 1 de abril de 2024. La fecha coincide con el comienzo de la segunda semana de audiencias del juicio de cesura que definirá si impone una pena a los responsables.

En este marco, su familia, amigos y compañeros se hacen presentes frente a la Ciudad Judicial y convocaron durante la mañana a una actividad de homenaje y acompañamiento.

Banderas y carteles con la ya reconocida imagen del querido periodista y militante cubrieron el frente del edificio del Poder Judicial, uno de ellos con un arreglo de veinte flores sobre el césped.

SFP Ciudad Judicial Caliani Jucio (4) Sebastián Fariña Petersen

Las impresiones luego de la primera semana del juicio

Julio Caliani, hermano de Juan, dialogó con LM Neuquén respecto a las impresiones que les viene dejando el juicio hasta ahora. Contó que están "contentos porque se está dando curso normal al juicio, que ya tuvo que ser reprogramado una vez. En esta ocasión decidimos, en homenaje a Juan, traer veinte flores, una por cada mes que estamos sin él".

SFP Ciudad Judicial Caliani Jucio (3) Sebastián Fariña Petersen

El crimen ocurrió el 1 de abril de 2024 cuando Juan fue atacado con un arma blanca por dos jóvenes durante un intento de robo dentro de su vivienda del barrio La Sirena. Los responsables, que en el momento del hecho eran menores de edad, ya reconocieron su culpabilidad en un juicio abreviado, por lo que solo se definirá la pena impuesta por la Justicia de Neuquén.

Respecto al acompañamiento de la sociedad en estos dolorosos momentos, afirmó que es "muy bueno, en relación a este pedido que estamos llevando, de justicia reparadora". Respecto a ese pedido, explicó por qué utilizan el término "justicia reparadora": "decimos justicia reparadora en términos del daño que se ocasionó. En primera instancia a Juan y a la familia y a toda la sociedad que se vio conmovida por este crimen".

"Nosotros no nos estamos refiriendo a una reparación en términos financieros, sino que sea una justicia que de alguna forma de respuesta al daño", agregó.

Julio Caliani hermano de Juan Caliani

Las expectativas con respecto a la condena

Respecto a la condena de los responsables, explicó que "si bien nosotros tenemos puesta una expectativa respecto a la pena, no hacemos mención a eso porque en parte es lo que se está dirimiendo y se está discutiendo en este juicio. Entonces preferimos, en respeto a este juicio, decir 'justicia reparadora'. En todo caso, cuando haya una resolución diremos nuestra visión respecto a eso".

"En relación a la condena, este hay de todo desde, puede ser una prisión preventiva hasta 20 años de prisión, pero por eso nosotros preferimos en este momento no adelantarnos a lo que decía el juez y esperar este a lo que a lo que se está discutiendo, porque justamente este juicio es para eso, es para para discutir, en gran parte, la pena", agregó.

SFP Ciudad Judicial Caliani Jucio (5) Sebastián Fariña Petersen

La familia de Juan Caliani convocó a una clase pública

Para cerrar, Julio hizo una convocatoria puntual: "hasta el 12 vamos a estar de audiencias y realmente es muy desgastante estar acá haciendo presencia este todos los días porque este los amigos, los familiares, todos también tienen otras actividades que hacer. Entonces, en principio, esta semana vamos a estar convocando para el día viernes a las 9:30 a una clase pública".

Afirmó que "Se ofreció la secretaria general de Adunc a darnos una mano en esa clase pública, así que nos vamos a estar convocando acá en el Poder Judicial. Invitamos a todas las organizaciones, a los amigos que quieran sumarse a participar en esa actividad el día viernes a partir de las 9:30 de la mañana".