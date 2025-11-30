Hallaron el cuerpo de un hombre en una plazoleta de Plottier

La Policía concurrió al lugar de inmediato tras un llamado y se encargó de interrumpir el tránsito en una calle cercana. Se sigue trabajando en el sector.

La Policía de Plottier se encuentra trabajando en el lugar del hallazgo del cuerpo.

En las primeras horas de la tarde de hoy, varios móviles policiales de la ciudad de Plottier confluyeron en la plazoleta situada en las calles Batilana y Santa Cruz luego de ser alertados sobre la presencia de un cuerpo sin vida. Hasta el momento, no hay información oficial sobre lo sucedido y solo trascendió que están trabajando tanto los integrantes de las fuerzas de seguridad neuquinas como la fiscalía.

Mientras tanto, el medio local Top Noticias destacó que la persona fallecida es un masculino y que la intervención policial se inició pasadas las 14.

comisaria septima plottier VALIDA 1200x678.jpg

Entre otras medidas iniciales, se precintó el lugar donde fue hallado el cadáver y se interrumpió el tránsito por una de las calles aledañas.

Tras una primera intervención de los efectivos de la jurisdicción, llegó el personal de la Policía Científica, que se encargó de recoger distintos elementos de prueba en los alrededores.

Qué se sabe oficialmente

Por lo prematuro del procedimiento, todavía no hay información sobre la situación del cadáver y algún posible signo de violencia. Fuentes policiales confirmaron que se siguen desarrollando distintas acciones en el sector.

Asimismo, entre los detalles destacados vinculados con Plottier, fue otra de las localidades de la zona azotada por las tormentas durante la madrugada, con caídas de árboles y cables en distintos puntos. Uno de los incidentes, por ejemplo, fue la caída de un rayo en el Loteo Flores, que provocó un corte de luz momentáneo en determinados sectores.

Noticia en desarrollo.-