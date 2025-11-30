Investigación: ¿Qué pasó con el hombre hallado muerto en una plazoleta de Plottier?

La Policía cerró su labor en el cierre de esta tarde y ya le dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Los familiares fueron notificados de lo sucedido.

La Policía de Plottier estuvo trabajando en el transcurso de toda la tarde para confirmar las circunstancias de la muerte del hombre.

Mientras varios vecinos de Plottier que viven en las inmediaciones de la plazoleta ubicada en Batilana y Santa Cruz no salen de su conmoción por el hallazgo de un cuerpo, la Policía provincial pudo confirmar la identidad de la persona y le dio intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se dispongan medidas como la autopsia.

El comisario Rubén Pinchulef confirmó a LM Neuquén que se trabajó desde el mediodía en el lugar y como ocurre en otros casos similares, se adoptaron distintas precauciones para preservar la escena. La primera persona en alertar a las autoridades policiales sobre la presencia del cadáver en el espacio público de Plottier fue un comerciante. Enseguida, concurrió un móvil para verificar lo ocurrido y se precintó el sector.

Luego, confluyeron efectivos de Criminalística y se avanzó con las primeras averiguaciones respecto de la identidad de la persona.

En el hecho intervino personal policial de la Comisaría Séptima de la localidad de Plottier. La Policía de Plottier se encuentra trabajando en el lugar del hallazgo del cuerpo.

Lamentablemente, el hombre, de 31 años, no tardó en ser reconocido como un enfermo de alcoholismo, con problemas psiquiátricos y permanentes ingresos al hospital de Plottier. “Ayer (por el sábado) se cayó, fue internado y después le dieron el alta”, precisó Pinchulef sobre el antecedente más reciente del hombre hallado muerto hoy domingo.

El jefe policial comentó que el hombre atravesaba una situación de mucha vulnerabilidad y que los efectivos, al realizar hoy las primeras actuaciones, advirtieron que se cayó y se habría golpeado con fuerza sobre el piso. “Se cayó y estaba con el cuello para abajo, no había signos de violencia”, precisó Pinchulef.

Incidentes similares

A la hora de señalar otras intervenciones policiales, Pinchulef destacó que el hombre había sufrido otros incidentes similares, aunque siempre era auxiliado y trasladado al hospital. Estimó que, en el caso de la caída de hoy, permaneció un tiempo extenso en el lugar y nadie logró verlo debido a la tormenta que azotó Plottier y la región hasta las primeras horas de la mañana, con un escaso movimiento de vecinos en las calles.

Mientras la Policía estuvo trabajando esta tarde, tomaron conocimiento de que un comerciante le había entregado ayer sábado pan y pollo para que coma.

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

En tanto, el personal encargado de la investigación se contactó con familiares y los notificaron sobre lo sucedido.

Más allá de que descartaron cualquier hecho de violencia, Pinchulef aclaró que tomó intervención el MPF y que seguramente se avanzará con una autopsia para confirmar la causa de muerte. De igual modo, explicó que es posible que haya fallecido por asfixia al caer de cabeza y parte del cuerpo, lo aplastó, no logrando reincorporarse.

Los familiares ya fueron notificados

El hallazgo del cuerpo se dio hoy en horas del mediodía y desde la Policía se adoptaron medidas como la interrupción del tránsito en una de las calles cercanas a la plazoleta. Las distintas tareas se llevaron a cabo hasta pasadas las 18 y apenas se confirmó que no hubo intervención de terceros ni que tampoco se advertían signos de violencia, fueron notificados los familiares, oriundos de Plottier. El hombre que, en más de una oportunidad, debía ser internado por sus caídas, también era paciente de Salud Mental.