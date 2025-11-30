Vuelco en la Ruta 13: dos neuquinos que volvían de chile resultaron heridos

Un matrimonio neuquino, que regresaba al país luego de viajar a Chile, protagonizó un vuelco sobre la Ruta 13 en el sector conocido como La Pampa de Lonco Luan. Fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados para controles médicos preventivos tras el siniestro.

El accidente ocurrió este sábado, cuando perdieron el control del automóvil en el que se desplazaban, en plena traza cordillerana. La pareja, oriunda de la ciudad de Neuquén, se dirigía de regreso a la capital provincial cuando, por razones que aún se investigan, terminó con el vehículo volcado a un costado de la calzada.

La zona de La Pampa de Lonco Luan, caracterizada por curvas cerradas, pendientes y sectores con ripio suelto, suele presentar dificultades para quienes transitan sin un conocimiento profundo del camino.

Tras el aviso, se activó un amplio operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue, Defensa Civil Municipal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y la Brigada de Manejo del Fuego trabajaron de manera coordinada para asistir a los neuquinos, estabilizar el vehículo y asegurar el área. La respuesta inmediata permitió evaluar su estado, brindarles contención y luego trasladarlos para estudios de rutina, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Vuelco Ruta 13 (1)

Durante los trabajos de asistencia y despeje de la ruta, el tránsito se mantuvo reducido, ya que la Ruta Provincial 13 es una vía angosta y de montaña donde la presencia de equipos de emergencia limita la circulación. Desde Bomberos explicaron que este tipo de intervenciones requieren una coordinación precisa para evitar nuevos riesgos, especialmente en corredores cordilleranos.

Las autoridades destacaron además que esta ruta es una de las más utilizadas por turistas y residentes para conectar Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé con el resto de la provincia, por lo que insisten en la necesidad de conducir con extrema precaución. Recordaron que las condiciones del camino, sumadas a variaciones climáticas y al tránsito estacional, pueden incrementar los riesgos de siniestros.

El tránsito quedó restablecido una vez que el vehículo fue retirado y la calzada quedó despejada. No obstante, desde los organismos intervinientes reiteraron el pedido de prudencia para quienes circulan por rutas de montaña, donde cada año se registran incidentes asociados al estado del camino y a las exigentes condiciones del entorno cordillerano.

Bomberos Voluntarios Pehuenia Moquehue

Un neuquino murió en Chile

Un joven neuquino murió en un accidente ocurrido en una ruta del sur de Chile. El siniestro ocurrió el pasado sábado por la noche en la ruta S-51, en el tramo entre Cunco y Padre de las Casas, cuando una camioneta Ram Rampage volcó violentamente en la curva del sector conocido como Estero Cobulto.

En el vehículo viajaban cinco personas oriundas de Centenario, entre ellas Lautaro Aillapi, de 23 años, quien falleció a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto. Otros tres ocupantes resultaron con heridas leves y fueron asistidos por Carabineros, Bomberos y personal de salud.

Según información preliminar aportada por Carabineros, en el interior del vehículo había un fuerte olor a alcohol, lo que refuerza la línea investigativa sobre un posible consumo previo durante la jornada.