Preocupación en Neuquén por el pronóstico del JP Morgan: el Brent podría caer a 30 dólares en 2027

El Banco prevé un exceso de oferta de petróleo de hasta 2,8 millones de barriles/día. Si no se hacen acuerdos para contraer la producción, se prevé una caída abrupta del precio internacional, con impacto directo en Neuquén.

Un informe que el banco JPMorgan compartió este lunes con sus clientes encendió alarmas en Neuquén. La entidad alertó sobre el exceso de oferta de petróleo, que podría traducirse en una abrupta caída del precio internacional del barril hacia finales de 2027 si no se hacen los acuerdos necesarios para reducir los niveles de producci ón. La caída del commodity tiene impacto directo en Neuquén , cuyo presupuesto oficial se nutre en gran parte de las regalías petroleras.

Según la información publicada por medios especializados, el reconocido banco alertó sobre una posible caída del precio del barril de Brent a la franja de los 30 dólares si no se hacen los esfuerzos necesarios entre los países productores para reducir la oferta petrolera.

Si bien la entidad mantiene un escenario base más moderado, con un precio del Brent en 58 dólares para 2026 y 57 dólares para 2027, el incremento marcado de la oferta podría complejizar el escenario, sobre todo si se tiene en cuenta que las proyecciones de aumento de la demanda no se cumplieron, a partir de la relentización de la industrialización china, los compromisos de reducción de emisiones en países europeos y un crecimiento demográfico en India que no se tradujo, hasta ahora, en mayor consumo de petróleo.

Barril a la suba. El presupuesto provincial varía según suba o aumente el precio del crudo.

El diario La Nación publicó que JP Morgan prevé que la oferta mundial de crudo supere a la demanda, creciendo a un ritmo tres veces superior al de la demanda tanto en 2025 como en 2026. “Alrededor de la mitad del aumento de la oferta procederá de productores no pertenecientes a la OPEP+, impulsados por fuertes proyectos en alta mar y el continuo impulso de la producción mundial de esquisto“, agregó el medio citando a la entidad bancaria.

El banco calcula que la oferta crecerá a un ritmo tres veces superior al de la demanda, impulsada sobre todo por productores no pertenecientes a OPEP+.Si estas previsiones se cumplieran, el mercado se enfrentaría a dos años consecutivos de superávits de producción muy elevados, algo que históricamente ha hundido de forma abrupta el precio del crudo.

Según explicó La Nación, “la OPEP+, grupo que engloba a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, lleva aumentando la producción desde abril. Otros productores, como Estados Unidos y Brasil, también están elevando su bombeo, agravando los temores de saturación y pesando sobre los precios“.

En Neuquén, el precio del barril de petróleo tiene impacto directo no sólo en la actividad económica privada, en donde podría notarse una relentización del ritmo de crecimiento ligado a Vaca Muerta, sino también en el sector público.

Koenig Legislatura_01 El ministro de Economía, Guillermo Koenig, en la Legislatura de Neuquén.

Durante la presentación del presupuesto 2026 en la Legislatura de Neuquén, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, aclaró que la provincia espera recibir ingresos corrientes por 7,5 billones de pesos, la mayor parte de los cuales provendrán de las regalías (más de 2,9 billones de pesos) y la recaudación provincial de impuestos (2,3 billones).

En cambio, la coparticipación nacional, un tema sobre el cual el gobierno neuquino ha puesto el foco dado el bajo índice que recibe en comparación con otras jurisdicciones, aportará 1,2 billones a las arcas provinciales.

Qué dicen los analistas sobre Vaca Muerta

El titular de la consultora Economía y Energía, Nicolás Arceo, disertó en Neuquén capital este mes, en el marco del Espacio Unlock, organizado por LMNeuquén y Econojournal. Allí, aseguró que la caída del precio internacional del petróleo se generó a partir de la decisión de los países miembro de OPEP de incrementar la producción en más de 400 mil barriles/día, pero aclaró que los países árabes ya no tienen proyección de incrementos en la producción, lo que podría dejar un precio internacional más estable, aunque se prevé que no será superior a los 63 dólares para 2026.

Espacio Unlock - Polo Tecnologico (14) Claudio Espinoza

"La recuperación de los precios requiere de una recuperación fuerte de la demanda y de una contracción en el límite de la oferta. El nivel de actividad en Permian está bajando, hay 14% menos de plataformas en operación que hace un año y seguramente ese recorte de ofertas te va a permitir en algún momento del 26 o del 27 empezar a recuperar precio", sostuvo el consultor.

Sin embargo, las expectativas no son iguales para el corto plazo. "Para 2026 vamos a tener un precio internacional más ácido porque no crece la demanda de petróleo", dijo y aclaró que este fenómeno se explica por la relentización de la industrialización china, el consumo más eficiente del mercado europeo y un nivel de demanda de la India que no era el esperado. En ese contexto, aclaró que podría ralentizarse el ritmo de crecimiento en Vaca Muerta, porque las operadoras tendrán menos margen de rentabilidad para reinvertir.