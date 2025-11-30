Tras la tormenta, refuerzan asistencia en el Alto Valle: el panorama ciudad por ciudad y cuánta agua cayó

Tras las intensas lluvias registradas en la región, equipos provinciales y municipales trabajan en conjunto para atender a las familias afectadas.

El Gobierno de Río Negro detalló en un comunicado que mantiene un despliegue permanente en el Alto Valle luego de la tormenta desatada que provocó anegamientos en distintos puntos de la región . A su vez, continúan el monitoreo de las alertas meteorológicas y el contacto directo con las Defensas Civiles municipales para coordinar intervenciones.

La Policía de Río Negro recorre los barrios afectados verificando viviendas con ingreso de agua, asistiendo traslados y ordenando el tránsito en sectores con barro o acumulación de agua, mientras que bomberos y cuadrillas municipales acompañan los trabajos.

Por su parte, detallaron que el Ministerio de Salud reforzó las guardias y se mantiene en alerta, sin atenciones de urgencia ni personas lesionadas. En paralelo, Desarrollo Humano entrega insumos y responde pedidos puntuales, especialmente en la Delegación de General Roca.

El gobierno informó que los equipos provinciales sostienen un seguimiento constante y articulado con cada localidad afectada por la lluvia. Si bien, aún no es posible conocer en detalle el grado de daño que ha causado el temporal y el granizo, los primeros datos no son alentadores.

Cipolletti

Tras el alerta meteorológico y los más de 30 mm de lluvia registrados este domingo, el municipio de Cipolletti informó que activó los equipos de respuesta para garantizar el normal drenaje en los barrios.

La central de emergencias 109 recibió solo un pedido de asistencia en el barrio El 30, donde se entregó nylon y alimentos a una familia. El municipio destacó que los puentes que suelen verse afectados, como el de Isla Jordán, funcionan con normalidad.

inundacion costa norte

Camiones desobstructores recorrieron los sectores con acumulación de agua, mientras maquinaria municipal repasó canales y realizó limpieza de desagües pluviales y alcantarillas. Hasta el momento no se registran familias en situación de urgencia.

Desde la comuna recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos deben comunicarse a la línea 109, disponible las 24 horas.

Como suele ocurrir en cada lluvia intensa, se registraron calles con importantes acumulaciones de agua que dificultaron la circulación. La esquina de La Esmeralda y Teniente Ibáñez fue una de las más afectadas: el sector quedó completamente cubierto y peatones debieron mojarse hasta las rodillas para cruzar. Minutos más tarde, el nivel comenzó a descender y la situación volvió a la normalidad.

Allen y Fernández Oro

En Allen, residentes de la calle Sarmiento casi Neuquén denunciaron que la tormenta de este domingo volvió a inundar por completo el sector, impidiendo la salida de varias familias debido al gran volumen de agua. Aseguran que los desagotes pluviales están tapados y responsabilizan a la falta de mantenimiento municipal.

En Fernández Oro, vecinos de las calles Río Negro y Los Mimbres denunciaron abandono y mostraron imágenes del deterioro vial. Afirmaron que la situación es “un desastre” y que “la máquina nunca pasa”, por lo que solicitaron una intervención urgente del municipio según consignó el portal Inforo.

tormenta inundacion allen Varios puntos de Allen con calles anegadas. Foto gentileza Inforo.

General Roca

Con 17 mm de agua caídos en Roca, las calles Tucumán, 9 de Julio, Jujuy, Mendoza y José Ingenieros fueron algunos de los puntos más afectados por el agua acumulada y el barro, lo que dificultó la circulación vehicular y peatonal.

El Ministerio de Desarrollo Humano respondió pedidos de asistencia desde la Delegación de Roca, principalmente la entrega de rollos de nylon a viviendas que requirieron protección inmediata por filtraciones.

Valle Medio, el granizo y las cerezas

La caída de granizo, registrada principalmente en las zona de Chimpay, despertó una profunda preocupación en el sector cerecero, que atraviesa en estos meses su etapa más sensible de la campaña. También se registró grandes complicaciones en Chelforó.

Según los primeros datos proporcionados a LM Cipolletti de parte de Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, el granizo arrasó no sólo con las frutas, también con las plantas de carozo y pepitas. Un panorama verdaderamente desalentador.

granizo frutas

Videos, fotografías y reportes de vecinos circularon rápidamente por redes sociales y medios locales, confirmando que el fenómeno tuvo una intensidad considerable en una de las regiones más estratégicas para la producción de cerezas de la Norpatagonia. El Valle Medio no solo concentra una proporción significativa de la superficie cultivada, sino que también es un polo exportador clave para el país, especialmente en un mercado global que demanda fruta fresca de alta calidad.

La tormenta llega en un momento particularmente crítico. Noviembre y diciembre son meses decisivos para la fruta, dado que cerca del 60 al 70% del volumen total de la campaña aún permanece en las plantas. Según estimaciones del sector, solo entre el 30 y el 40% de la cosecha estaba completa al momento del evento meteorológico, lo que implica que la mayor parte del potencial productivo sigue expuesto.

Aunque el daño aún no ha podido cuantificarse con precisión —y los equipos técnicos deberán recorrer los establecimientos afectados durante los próximos días—, los productores no ocultan su preocupación. El granizo genera lesiones directas sobre la fruta, que la dejan automáticamente fuera de los mercados más exigentes, especialmente el internacional. Pero la lluvia fuerte y sostenida podría resultar, incluso, igual o más perjudicial: en esta etapa fenológica, la acumulación de humedad provoca un trastorno fisiológico conocido como cracking, que consiste en la ruptura de la piel del fruto.

El mensaje del gobernador

Tras el gran temporal que afectó a los valles, el gobernador Alberto Weretilneck se expresó a través de las redes sociales este domingo. "Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con cada productor y cada familia que fue afectada por el violento temporal que golpeó nuestros valles" indicó.