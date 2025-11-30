La tormenta provocó un impactante socavón en una obra en construcción

Las fuertes tormentas que azotaron en las últimas horas a la capital neuquina comenzaron a dejar sus consecuencias. Una obra en construcción, entre las afectadas.

Domingo de lluvias en Neuquén. Se largó con todo después de la alerta amarilla vigente , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y de las tormentas de granizo en buena parte de la provincia, con zonas afectadas desde esta madrugada.

Solo en la capital cayeron 35 milímetros en algunas horas , de acuerdo a lo informado por Francisco Baggio , subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.

En la calle Alderete, entre Villegas e Illia detrás del Parque Jaime de Nevares, una obra en construcción se vio fuertemente afectada por las tormentas que se registraron en las últimas horas. Según revelaron, se rompió un caño que extrae el agua del pozo de la obra y se llevó puesto la vereda, el asfalto y casi se arrastra un vehículo generando un impactante socavón .

socavon obra neuquen (1)

Alrededor de las 4 de la mañana, vecinos se alertaron por los fuertes ruidos que se generaron a raíz de este pozo de gran magnitud que se creó.

Entre un sereno y obreros, tuvieron que correr un vehículo que se encontraba en el lugar para evitar que se caiga por el agujero.

Los mayores problemas registrados fueron por las bocas de tormenta tapadas con basura, pero el problema no llegó a mayores en el sector del bajo neuquino, reveló Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, LM Neuquén.

"Lo más fuerte fue en la madrugada, alrededor de la 4 de la mañana, donde salieron todos los equipo de emergencia", indicó.

Tormenta Neuquén (1) Vecinos reportaron problemas en buena parte de Neuquén.

Alerta por tormentas y lluvias: las zonas afectadas

Este domingo amaneció con nubes densas, descargas eléctricas y un ambiente húmedo que anticipaba, lo que finalmente se confirmó con las horas: las lluvias persistirán durante todo el día, y se mantendrán hasta entrada la noche. De acuerdo al pronóstico, recién en la madrugada de este lunes comenzará a percibirse una mejora.

El director Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Carlos Cruz, explicó que este sábado en particular “tuvimos algunas lluvias fuertes, localmente fuertes con caída de granizo en Villa La Angostura, en cercanías de Junín de Los Andes, como así también en Picún Leufú, Paso Aguerre, y toda la franja de la Ruta 237, hasta cercanías de El Chocón Medio”.

El SMN advirtió que gran parte del territorio neuquino será afectado por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y la posibilidad de caída de granizo.

lluvias- granizo- alerta por tormentas- Neuquén-1

En el alerta amarillo, vigente para buena parte del Alto Valle y la Confluencia, se espera que las lluvias acumuladas alcancen entre más de 35 milímetros, aunque estos valores pueden superarse en sectores puntuales, especialmente en zonas donde las tormentas sean persistentes o estacionarias.

El fenómeno está acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, cartelería o estructuras livianas.

Pero el panorama se vuelve más complejo en las áreas bajo alerta naranja, donde las tormentas pueden intensificarse y alcanzar un nivel de severidad mayor, como toda la zona de la Confluencia, Rincón de los Sauces y hasta Picún Leufú y centro de la provincia de Neuquén.