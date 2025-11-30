Ante la alerta naranja por fuertes tormentas, cómo se encuentran los pasos fronterizos

Cómo se encuentran Pino Hachado y Cardenal Samoré este domingo. Alerta y recomendaciones para circular ante condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Metereológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este domingo tanto en la capital neuquina como toda la zona de Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. Además del sector oeste de la vecina provincia de Río Negro.

El pronóstico del organismo nacional anticipa que se esperan tormentas fuertes este domingo por la tarde y para finalizar a la noche con chaparrones. Ante este complejo panorama climático, desde Vialidad Nacional indicaron que las rutas se encuentran transitables con precaución al igual que los pasos fronterizos hacia Chile.

Tanto Pino Hachado como Cardenal Samore, se encuentran habilitados para transitar con precaución y la calzada despejada. En la zona del cruce fronterizo de la ciudad de Las Lajas, hay zonas con animales sueltos.

Paso fronterizo Pino Hachado Debido a las condiciones climáticas, tres pasos fronterizos se encuentran cerrados preventivamente.

Advertencias de Vialidad Nacional para circular

Frente a una jornada de lluvias que atraviesa la provincia, el organismo lanzó una serie de recomendaciones tanto previo a iniciar tu viaje como para circular en lugares donde hay agua acumulada.

En primer lugar, se deberá verificar el estado del vehículo y el estado meteorológico. En este sentido, indicaron que si es posible evitar o posponer el viaje sería lo recomendable para no exponerse a situaciones adversas.

En el caso de que debas circular y hay agua acumulada en los caminos, se recomienda bajar la velocidad lentamente y sujetar fuertemente el volante del auto para mantener el auto en línea recta. A su vez, se recomienda evitar frenar bruscamente para no generar accidentes.

recomendaciones vialidad nacional

Cruces de Neuquén a Chile: confirman nuevos horarios para los pasos fronterizos

En el mes de septiembre se confirmaron nuevos horarios para los pasos fronterizos con Chile. El anuncio fue realizado desde el ministerio de Jefatura de Gabinete de la Nación. La medida para regular el tránsito internacional alcanza a los cruces ubicados en las regiones del Alto Neuquén, de los Lagos del Sur y del Pehuén.

La resolución establece franjas diferenciadas para ingreso y egreso del país, con el fin de ordenar la circulación y reforzar la coordinación con las autoridades del país vecino.

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En la Región de los Lagos del Sur, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Los pasos internacionales como Pino Hachado, Icalma o Cardenal Samoré tendrán que funcionar con doble referencia horaria: la de Argentina y la de Chile. Los horarios de apertura y cierre están coordinados entre ambos países, pero la diferencia temporal puede complicar la vida a quienes no estén atentos.