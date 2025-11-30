Tormentas y lluvias en Neuquén: la situación actual y hasta cuándo sigue la alerta

Desde la Municipalidad de Neuquén advirtieron que cayeron 35 milímetros durante la madrugada. Hubo problemas con las bocas de tormenta en algunas zonas.

Domingo de lluvias en Neuquén, se largó con todo después de la alerta amarilla vigente , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y de las tormentas de granizo en buena parte de la provincia, con zonas afectadas desde esta madrugada.

S olo en la capital cayeron 35 milímetros en algunas horas , de acuerdo a lo informado por Francisco Baggio , subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.

"Ha drenado bien en algunos lugares, como el sector del Bajo, tuvimos algunos inconvenientes en la calle San Luis pasando Luis Beltrán, con bocas de tormenta tapadas y están trabajando", sostuvo en diálogo con LM Neuquén . También informó que con Defensa Civil se están recorriendo puntos estratégicos en zonas, que usualmente tienden a inundarse con las lluvias.

Informó además que los mayores problemas registrados fueron por las bocas de tormenta tapadas con basura, pero que el problema no llegó a mayores en el sector del bajo neuquino. "Lo más fuerte fue en la madrugada, alrededor de la 4 de la mañana, donde salieron todos los equipo de emergencia", indicó.

Tormenta Neuquén Las tormentas y lluvias socavaron una obra en construcción.

Sin embargo, son varios los vecinos que reportaron problemas en el oeste de la ciudad, uno de ellos en la calle Alderete donde al menos dos cuadras se vieron afectada por la subida del agua. El agua también afectó a una obra en construcción, donde las lluvias socavaron un terreno, que empezó a ceder y romper el asfalto, frente al Parque Jaime De Nevares.

"Se sintió un ruido durante la madrugada y el agua se empezó a comer la vereda, el asfalto, y sacaron un auto que había porque sino se lo llevaba un pozo, había abajo", relató uno de los vecinos.

Alerta por tormentas y lluvias: las zonas afectadas

Este domingo amaneció con nubes densas, descargas eléctricas y un ambiente húmedo que anticipaba, lo que finalmente se confirmó con las horas: las lluvias persistirán durante todo el día, y se mantendrán hasta entrada la noche. De acuerdo al pronóstico, recién en la madrugada de este lunes comenzará a percibirse una mejora.

El director Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Carlos Cruz, explicó que este sábado en particular “tuvimos algunas lluvias fuertes, localmente fuertes con caída de granizo en Villa La Angostura, en cercanías de Junín de Los Andes, como así también en Picún Leufú, Paso Aguerre, y toda la franja de la Ruta 237, hasta cercanías de El Chocón Medio”.

El SMN advirtió que gran parte del territorio neuquino será afectado por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y la posibilidad de caída de granizo.

lluvias- granizo- alerta por tormentas- Neuquén-1

En el alerta amarillo, vigente para buena parte del Alto Valle y la Confluencia, se espera que las lluvias acumuladas alcancen entre más de 35 milímetros, aunque estos valores pueden superarse en sectores puntuales, especialmente en zonas donde las tormentas sean persistentes o estacionarias.

El fenómeno está acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, cartelería o estructuras livianas.

Pero el panorama se vuelve más complejo en las áreas bajo alerta naranja, donde las tormentas pueden intensificarse y alcanzar un nivel de severidad mayor, como toda la zona de la Confluencia, Rincón de los Sauces y hasta Picún Leufú y centro de la provincia de Neuquén.

Qué pasa con el viento

En esos sectores, el SMN señala que se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas más fuertes, que podrían alcanzar los 80 km/h. Los acumulados previstos para estas zonas oscilan entre 30 y 45 milímetros, también con la chance de ser superados. Esta situación hace prever un domingo con complicaciones, especialmente para quienes deban circular por rutas hacia la cordillera neuquina.

Neuquén lloviendo Lluvia y tormenta en la ciudad de Neuquén.

El pronóstico por franjas horarias del SMN confirma esta tendencia. Durante la mañana ya se registraban tormentas fuertes en la capital neuquina, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70 por ciento y una temperatura cercana a los 19 grados.

Hacia la tarde, lejos de mejorar, el tiempo se mantendrá igual de inestable: se esperan nuevamente tormentas fuertes con similar probabilidad de precipitaciones, una temperatura que alcanzará los 23 grados y vientos provenientes del oeste que podrían intensificarse y llegar a 31 km/h.

La noche tampoco traerá alivio. Si bien el SMN prevé que las tormentas pasen de fuertes a aisladas, la posibilidad de precipitaciones sigue siendo alta, otra vez entre el 40 y el 70 por ciento.

La temperatura descenderá levemente a unos 20 grados, pero el viento se hará más intenso, con velocidades que oscilarán entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Este escenario mantiene latente la chance de nuevas descargas eléctricas y precipitaciones que podrían complicar la circulación nocturna.

La pregunta que hoy se hacen muchos neuquinos es hasta cuándo va a seguir lloviendo. Según el SMN, las precipitaciones continuarán durante todo el domingo sin interrupciones. Por momentos pueden disminuir en intensidad, pero la inestabilidad se mantendrá firme hasta la noche.

Recién después de la medianoche, ya sobre la madrugada del lunes, comenzará un proceso de mejora gradual, con un descenso en la actividad eléctrica y en la intensidad del viento. Aun así, no se descarta la presencia de nubosidad persistente y algunos chaparrones aislados durante las primeras horas del día siguiente.

Neuquén tendrá de todo este domingo gris, cargado de tormentas y fuertes ráfagas con las alertas oficiales.