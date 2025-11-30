Domingo de alerta naranja por tormentas en Neuquén, tras la caída de granizo en parte de la provincia

El tiempo inestable continuará hasta el domingo por la tarde. Algunas localidades registraron fuertes lluvias y anegación de algunas calles.

Mientras la zona sureste permanecía este sábado por la noche bajo la alerta amarilla por tormentas , durante las horas previas se registró también en localidades del centro provincial actividad eléctrica con granizo .

El director Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Carlos Cruz , explicó a LM Neuquén que este sábado en particular “tuvimos algunas lluvias fuertes, localmente fuertes con caída de granizo en Villa La Angostura , en cercanías de Junín de Los Andes , como así también en Picún Leufú, Paso Aguerre, y toda la franja de la Ruta 237 , hasta cercanías de El Chocón Medio”.

El director provincial indicó que en las localidades de Las Lajas y de Zapala se registraron abundantes lluvias con interines de granizo. Aunque destacó que, hasta pasada las 21, al menos no se había detectado ningún tipo de afectación. Incluso se registraron precipitaciones débiles en cercanías de Arroyito.

Así llovía este sábado en Picún Leufú

En Las Lajas, producto de abundante caída de agua, de granizo, hubo algunas calles anegadas, como la Avenida Roca, en la que se encontraban trabajando, pero sin más afectación. Las máquinas municipales estaban despejando y limpiando zonas con barro.

LLuvia y granizo en Las Lajas: así estaban algunas calles

Tanto desde la Dirección como de la Secretaría de Emergencias los equipos se encuentran monitoreando el avance de la tormenta, que por el momento no registró mayores afectaciones, aunque hubo algunas lluvias fuertes y caída de granizo en algunos sectores de la provincia.

Alerta naranja por tormentas para Neuquén y Río Negro

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranaja para este domingo tanto en la capital neuquina como toda la zona de Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. Además del sector oeste de la vecina provincia de Río Negro.

image

El pronóstico del organismo nacional anticipa que se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y mañana del domingo, mientras por la tarde continuarán las tormentas para finalizar a la noche con chaparrones. Será una jornada sumamente inestable en la región.

La temperatura mínima será de 16 grados por la madrugada y se elevará a los 23 de máxima en horas de la tarde. El viento se irá incrementando con el correr de las horas. Por la mañana será débil, en la tarde soplará de leve a moderado y hacia la noche estará entre los 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que se intensifica la inestabilidad durante el día de hoy con formación de tormentas eléctricas en Cordillera, Valles, Meseta y la Costa. Probables lluvias, chaparrones algunos localmente fuertes, ocasional granizo y viento en áreas de tormenta. En tanto que, anticipa que se mantendrá inestable el domingo con ingreso de aire frío en cordillera, lluvias y algunas neviscas en montaña. Adelantaron tormentas en la región con vientos hacia la noche del sudoeste, que mejora las condiciones para el lunes.