Video: la desesperación de una vecina de Cipolletti durante la tormenta

Tras las lluvias, el sector del nuevo playón polideportivo de Costa Norte quedó inundado. "El intendente sabía que esto podía pasar" acusó la vecina.

La intensa tormenta que azotó a Cipolletti durante la madrugada del domingo volvió a dejar sectores anegados y, en Costa Norte , reavivó el reclamo de vecinos por las consecuencias que atribuyen a la construcción del nuevo playón polideportivo. En esa zona, el agua se acumuló con fuerza y llegó a ingresar a viviendas.

Claudia, una de las vecinas afectadas, aseguró que la situación era previsible y que ya había advertido al Ejecutivo municipal. “El agua me entró a casa. El intendente ya sabía que sucedería esto, yo le había avisado y me dijo después ‘iban a ver’”, expresó.

La vecina explicó que la obra del playón ocupó un espacio que antes funcionaba como zona natural de acumulación del agua de lluvia. “Al hacer el playón nos ocupó el lugar donde se acumulaba el agua de lluvia, por ende mi casa y la calle son la pileta ahora”, relató. Según dijo, tras intervenciones previas en la zona las calles quedaron con desniveles que impiden el correcto escurrimiento.

barrio costa norte inundacion tormenta

El problema se agrava cuando pasan vehículos pesados, habituales en el sector: “Por acá pasan todos los colectivos de escuelas y del barrio, tráfics, camiones, tractores, hace un oleaje, hoy era un desastre” contó.

Claudia afirma que cada lluvia se vive con angustia. “Imaginate el desorden emocional que esto me provoca, estar en alerta en cada lluvia. Si vuelve a llover con la magnitud de anoche no tengo con qué proteger mi casa”, señaló.

costa norte tormenta inundacion

También remarcó que la calle quedó más elevada que su lote, lo que facilita el ingreso del agua: “Además acá no hay cordón cuneta, incluso la calle quedó más alta y el agua se mete en mi terreno y hoy entró a mi casa por abajo de la puerta, cada vez que llueve pasa, pero hoy fue peor”.

La obra del playón polideportivo en Costa Norte

El nuevo playón comunitario, que se construye con fondos municipales junto al Centro de Promoción Comunitaria, incluye un área deportiva de hormigón de 10 por 20 metros, veredas perimetrales, espacios de juegos infantiles, una cancha de básquet y mini fútbol, y escalinatas para salvar el desnivel natural del terreno.

La infraestructura comenzó a ejecutarse en agosto con el objetivo de sumar espacios de recreación e integración vecinal. Sin embargo, vecinos señalan que el relleno y la nivelación del predio alteraron el drenaje habitual del agua de lluvia.

costa norte inundacion playon

Según manifestaron, el sector donde se levantó la obra era precisamente donde se acumulaba el agua en días de tormenta. “Se hizo un playón, se rellenó ese espacio, pusieron más tierra y quedó alto, ahí se acumulaba el agua”, describió Claudia.

Por su parte, desde la Municipalidad informaron a LM Cipolletti que no hubo reclamos formales a Protección Civil ni tampoco al 109, algo necesario para poder intervenir.

Una tormenta que complicó a la ciudad

El temporal llegó acompañado por un alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de Río Negro. En Cipolletti se registraron 14 milímetros de lluvia hasta el mediodía y, como suele suceder, algunos sectores quedaron bajo agua.

La esquina de La Esmeralda y Teniente Ibáñez fue una de las más afectadas: el cruce quedó completamente inundado, impidiendo incluso el paso de peatones sin mojarse hasta las rodillas.

En tanto, los puentes —incluido el de Isla Jordán, habitualmente sensible a los temporales— funcionaron sin inconvenientes. Equipos municipales recorrieron los barrios con camiones desobstructores y maquinaria para limpiar canales, desagües y alcantarillas con el fin de mejorar el escurrimiento.