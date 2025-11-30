Horror en Ensenada: una nena de 13 años le quemó la cara a otra durante una pelea vecinal

El ataque ocurrió tras una discusión en la calle. La menor herida sufrió quemaduras graves y permanece internada. Interviene la Justicia de Menores.

Tras la violenta discución entre las vecinas de Ensenada, una de las menores debió ser atendida en el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde permanece internada por las graves quemaduras que sufrió.

Un violento episodio protagonizado por dos nenas de 13 años, generó conmoción este fin de semana en el barrio El Dique, en Ensenada , partido de La Plata . Tras una discusión en plena vía pública , una de las menores terminó con quemaduras en el rostro y debió ser hospitalizada de urgencia.

Medios locales informaron que, una de las chicas se encontraba quemando hojas en la vía pública cuando se produjo una discusión con su vecina. Fue entonces cuando la agresora utilizó una escoba prendida fuego para atacarla.

Tras la agresión, la nena herida fue trasladada de inmediato por un particular al Hospital Gutiérrez de la zona. Al ser asistida en la guardia, el médico informó que presentaba quemaduras en las fosas nasales, la cara y el cuello, por lo que el personal sanitario realizó las primeras curaciones y evaluó la gravedad del cuadro.

De acuerdo a lo publicado por el medio platense 0221, el profesional informó que la adolescente será derivada en las próximas horas a un centro de mayor complejidad, aunque todavía no se definió a qué institución.

El origen de la pelea que terminó con quemaduras

La madre de la víctima le dijo a la Policía que la agresora vive justo en frente de su casa, en la esquina de las calles 36 y 123. Explicó, además, que el conflicto comenzó cuando la joven que reside frente a su domicilio encendió basura en la calle, lo que generó una discusión que luego derivó en la pelea y en la agresión con la escoba encendida.

Policia Bonaerense.jpg

A partir de lo sucedido, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio e informaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de turno, así como al Servicio Local de Ensenada. También se labraron las diligencias necesarias para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades en el hecho que dejó con importantes lesiones a una de las adolescentes involucradas.

Una pelea vecinal terminó a los tiros

En otra violenta pelea vecinal ocurrida el pasado mes de septiembre en Rosario, un joven quedó en grave estado de salud tras una discusión con un vecino que terminó en disparo. Lo que más sorprendió de este conflicto, es que la víctima pudo registrar el momento exacto en que fue baleado. El autor del disparo fue detenido.

El episodio en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde una pelea vecinal terminó en una violenta escena. En las imágenes que trascendieron se ve cómo, tras un cruce verbal, el agresor saca un arma y efectúa un disparo a corta distancia contra el joven.

La víctima, identificada como Matías, fue encontrada por su padre convulsionando en el piso. "Me llamó mi hijo y lo encontré tirado, con una herida de bala", relató el hombre. Inmediatamente, fue trasladado de urgencia al hospital de emergencias Clemente Álvarez.

Según los datos que revelaron del caso que investiga el fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación, Omar V. y Pedro D. M. arrastraban un problema desde hace varios meses por cuestiones de convivencia.

Un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

"Está disparando con esa arma", dice Omar mientras filma a su vecino que estaba en la vereda con su carabina. Tras un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima, que agregó: "El viejo me disparó, llamen a una ambulancia".

Conflictos previos entre las familias

Isabel, la esposa del hombre que disparó, mantuvo contacto con un medio local y reveló el detrás de esta pelea. "Desde que Omar tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra", contó.

El día del disparo, volvieron a discutir en la calle, ya que -según testimonios de la Policía- el joven arrojó dos piedrazos a la casa de su vecino, lo que desencadenó que el hombre salga con un arma de fuego y realizó un disparo que lo lesionó.

La mujer reveló que su marido nunca quiso dispararle al joven. Según su relato, el hombre tiró al piso y la bala rebotó antes de impactar en el vecino. Además, justificó el accionar al señalar que había conflictos previos: "No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada", sostuvo.

Por otro lado Nidia, la madre de la víctima del disparo, dijo que el agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar "hacía ruidos con el auto" en la vereda. "Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta", enfatizó. "Él no tiró piedras, estaba parado en el portón esperando un flete", agregó.

En este sentido, defendió a su hijo a quien lo encontró convulsionando luego de sufrir un brutal disparo en su abdomen. "Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, señaló.