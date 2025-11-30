En busca de la Inteligencia Artificial Neuquina: Rolando Figueroa pivotea en la agenda nacional

Neuquén combina autonomía política, rebajas impositivas y seducción de inversiones para posicionarse como un jugador estratégico frente a la economía que viene.

Rolando Figueroa dejó, en apenas 48 horas, una secuencia de acciones que explican mejor que cualquier discurso dónde está parado Neuquén hoy en política . Primero, en la Casa de Salta tanteó al interbloque de tres gobernadores peronistas no kirchneristas —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil— a quienes muchos aún vinculan con Sergio Massa. Coqueteó con ese espacio, pero evitó sumarse.

Allí Figueroa conversó sobre el federalismo, re ivindicando la necesidad de más recursos para el interior y se mostró dispuesto a cooperar con “aliados eventuales” cuando los intereses de las provincias se vean amenazado, pero no a delegar su autonomía provincial. Ese matiz sutil lo posiciona menos como un aliado del peronismo no kirchnerista y más como un actor pendular, con libertad de negociación.

Antes de finalizada la “rosca porteña”, el Gobernador Neuquino se excusó, para retirarse antes de finalizada la reunión, para dirigirse a otra importante reunión: ni más ni menos que con los ministros más allegados al presidente Javier Milei, el de Economía Luis “Toto Caputo” y el jefe de Gabinete Manuel Adorni , para avanzar en conjunto con un acuerdo para la eliminación de las retenciones a la exportación del petróleo convencional.

Rolando Figueroa y el gobierno nacional

La eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo convencional acordada con Gobierno Nacional, sindicatos, empresas y demás actores del sector, implica una reducción de la carga fiscal sobre el crudo convencional exportado desde Cuenca Neuquina, mejorando la rentabilidad de explotaciones en campos maduros que se encuentran hace años, en permanente declive. Como indica la última moda liberal que recorre el Cono Sur por estos tiempos, se espera que el incentivo fiscal, reactive este tipo de pozos y ayude a sostener empleo directo e indirecto en la industria local.

Como si hiciera falta otra señal de tendencia liberalizadora alineada con los tiempos que corren, el Gobernador neuquino anunció una rebaja del 30% en Ingresos Brutos para 43.000 PYMES neuquinas.

Significa un alivio fiscal notable para el conjunto del pequeño y mediano empresariado local: Al bajar presión tributaria, se espera menos recaudación para las arcas provinciales, pero como beneficio indirecto, se pretende otorgar un poco más margen de maniobra frente a la crisis económica, constituyéndose como un estímulo para la producción y empleo. La idea es generar una política favorable a la inversión y la actividad productiva para dinamizar diversos sectores más allá de los hidrocarburos. En otras palabras, si hay menos impuestos, tendremos mas empresas que a la larga y en su conjunto, significarán mayor recaudación.

Cuando todo sucede al mismo tiempo, puede entenderse como acciones aisladas o como parte de una estrategia provincial.

¿Es posible que Neuquén se esté posicionando para una jugada más grande?

En el año 2024, Rio Negro le ganó una épica pulseada a Buenos Aires, por las inversiones del mega proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de infraestructura privado más grande de la historia reciente en Argentina. 437 kilómetros de oleoductos que transportará el petróleo de Vaca Muerta directo hacia el Oceano Atlántico, a través de la mega planta de GNL de 30.000 millones de dólares emplazada en la localidad costera de Punta Colorada. La ecuación para que Milei decidiera donde radicar la planta fue muy simple: Rio Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen (RIGI), Buenos Aires en una actitud rebelde, directamente no lo hizo.

Con este antecedente Neuquén pareciera estar haciendo los deberes para algo más grande.

Mientras el país discute administración de recursos escasos en el eterno tironeo federal, Figueroa empuja un proyecto que suena a ciencia ficción para la política nacional: convertir a Neuquén en un polo de inteligencia artificial, energía y tecnología aplicada, un lugar donde en un clima con fríos ideales, convivan la energía, datos, innovación y capitales globales.

La Inteligencia Artificial y la Patagonia

OpenAI, la creadora de ChatGPT, y Sur Energy anunciaron un proyecto gigante, que consiste en laconstrucción en la Patagonia argentina, de un mega data center para inteligencia artificial con una inversión de hasta USD 25.000 millones.

La Patagonia ofrece condiciones naturales que facilitan el funcionamiento de estas instalaciones. Las bajas y secas temperaturas sureñas permiten enfriar los gigantes servidores hyperscalers con aire exterior, un sistema conocido como “free cooling”, que puede reducir entre 40 y 60 por ciento el consumo de energía en comparación con sistemas eléctricos tradicionales. Por ello las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén pican en punta como candidatas a recibir este mega proyecto.

Si bien el desembarco de semejante proyecto depende de muchas otras variables además del clima, hoy la provincia de Neuquén es una de las pocas que bajó impuestos, flexibilizó reglas, generó políticas de promoción de data-centers, tiene experiencia generando clima de inversión y, además, tiene energía abundante. Por ello las voces mas optimistas dentro del Gobierno de Figueroa aseguran que el proyecto ya es un hecho en Neuquén y que se desarrollará o en Piedra del Águila o en Arroyito.

Lo que estas señales dejan ver es que Neuquén está jugando a escala geopolítica, más allá de Vaca Muerta. Mientras el país se enreda en discusiones viejas, Figueroa empuja una agenda que mezcla política, reformas económicas y tecnología de frontera. Si esa combinación prospera, la provincia podría pasar de administrar recursos a diseñar futuro.