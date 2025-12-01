Paritaria con los gremios de Neuquén: Rolando Figueroa habló de los sueldos estatales

El gobernador consideró que en el debate salarial “hay dos modelos en juego”. Se diferenció del gobierno nacional, que pidió un incremento anual del 10%.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este lunes a las negociaciones salariales que se están llevando adelante con los gremios estatales y aseguró que “hay dos modelos en juego”. Dijo que el que “nos pide Nación” consiste en un 10% de actualización salarial anual y que la alternativa es “moldear un proyecto a la neuquina como venimos desarrollando”. “Ese es el debate”, aseveró.

“No hay provincia en la Argentina que tenga la actualización por Índice de Precios al Consumidor”, señaló y agregó que “hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a acompañar lo más que se puede todo este proceso ”.

Explicó que la disminución del valor del petróleo y un tipo de cambio que evoluciona por debajo de la inflación hacen que “los precios relativos cambien totalmente”. “Si tenemos un escenario donde declinan los ingresos, tenemos que hacer un sacrificio . Los ingresos son de todos los neuquinos; esto lo tenemos que tener en claro”, indicó.

“Estamos haciendo el máximo esfuerzo. Ojalá que todos puedan entender de qué manera estamos trabajando. Acá no se siguen intereses solo sectoriales, y no hay que perder el contexto: en la Argentina de hoy, donde hay provincias en que directamente no existen aumentos o hay algunos que siguen los parámetros nacionales”, manifestó el gobernador.

“El neuquino valora mucho lo que se está generando en Neuquén”, expresó Figueroa y remarcó que se logra aún “con los ingresos declinando”. “Eso es lo que nadie se da cuenta”, dijo y agregó: “Cuando leemos en los diarios ‘récord de producción’, no quiere decir ‘récord de ingresos’, porque en realidad los ingresos son menos que en el año 2023”. “Tenemos que ser conscientes del escenario y hay que analizar el contexto como un todo. Esa es la mirada que debemos tener presente”, finalizó.

ATEN Capital rechazó por unanimidad la oferta salarial

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) está en una fase crítica. Las primeras asambleas realizadas este lunes enviaron una señal contundente: la propuesta oficial para la paritaria 2026 -que consistía en prorrogar por seis meses la actualización salarial automática por IPC- fue rechazada de manera unánime en dos de las seccionales más numerosas.

Peligra el inicio de clases y hay una propuesta de iniciar un plan de lucha a partir del 11 de diciembre, en la próxima reunión paritaria docente, con movilización.

En tanto que en Centenario, cerca de 400 docentes participaron de la asamblea y votaron por unanimidad el rechazo a la oferta alrededor de las 11. La decisión marcó el tono político de la jornada, en una postura firme y sin matices frente a una propuesta que el sector considera insuficiente para enfrentar un panorama inflacionario aún incierto.

La situación se replicó en Neuquén capital, donde también se impuso por unanimidad el rechazo con un plan de lucha, según informó a LM Neuquén Angélica Lagunas, secretaria general de esa seccional.

La votación quedó de la siguiente manera por la única moción: 2293 votos rechazo con medidas de fuerza,143 votos rechazo sin medidas de fuerza y 3 abstenciones.