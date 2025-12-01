La Muni transformó un antiguo playón en un polideportivo para el barrio Hibepa

Los vecinos de ese barrio del Oeste neuquino cuentan con un SUM de 450 metros cuadrados y calefacción para practicar actividades sociales y deportivas. Los detalles.

Desde este lunes, el barrio Hibepa cuenta con un nuevo polideportivo que promete congregar a los vecinos en actividades sociales, deportivas y culturales. La Municipalidad de Neuquén transformó el antiguo playón que usaban los vecinos en un SUM calefaccionado de más de 450 metros cuadrados, que podrá ser aprovechado por toda la comunidad.

Durante la apertura, el intendente Mariano Gaido destacó que se trata de un “espacio multifuncional en el oeste de la ciudad llevado a cabo con presupuesto neuquino, que viene a dar la oportunidad a jóvenes y adultos a disfrutar de actividades recreativas, culturales y deportivas”.

“Y también es un sueño cumplido de ese primer ladrillo que se colocó en su momento y dio paso a este centro deportivo tan ansiado”, señaló, Recordó así la promesa que le hizo a la comunidad de Parque Industrial, cuando aseguró que para la inauguración iba a estar presente junto con el gobernador Rolando Figueroa.

“Estamos muy contentos porque esta serie de obras que viene desarrollando Mariano (Gaido) con todo el equipo de la Municipalidad hace a la posibilidad que en el barrio se pueda practicar deporte, es un lugar de encuentro también”, destacó, por su parte, el mandatario provincial.

Para Figueroa, el carácter de estas obras “enaltecen la jerarquía de la capital”. El gobernador destacó la decisión de que estos espacios deportivos se distribuyan territorialmente porque “son necesarios para los vecinos de cada uno de los barrios”.

Gaido retomó la palabra para remarcar que este espacio y el plan de obra pública de la ciudad, Orgullo Neuquino, es posible gracias a la eficiencia en la administración de los recursos de los neuquinos y al trabajo que se viene desarrollando con el gobernador Figueroa.

A modo de ejemplo, citó entre otros a este espacio y a los polideportivos de San Lorenzo, de Valentina Sur y de Confluencia, a las más de 3000 cuadras de asfalto, al desarrollo de obras esenciales y fundamentales en toda la ciudad como los pluviales, al Paseo Costero, al loteo con servicios y a la Avenida Mosconi, que ya se licitó”. “En el PIN volvemos a decir no a la droga y al alcohol, sí a la actividad física, deportiva y cultural”, concluyó.

Miguel y el primer ladrillo del SUM

La referente de la comisión vecinal del PIN, Alicia López, estuvo presente en el acto con una foto de Miguel, su esposo que colocó el primer ladrillo del SUM pero falleció antes del corte de cintas. "Gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer esta inauguración junto al intendente y al gobernador. Esto significa mucho para nosotros, estamos muy contentos, porque arrancó en 2014, cuando arrancamos con Miguel”, dijo tras la inauguración.

“Él empezó levantando las paredes, que después se tiraron abajo porque no daba la estructura, pero cada ladrillo que pegó era un sueño para el barrio y hoy estamos acá con mis hijas, y donde quiera que esté, palabra cumplida, Miguel”, agregó, conmovida.

Este espacio forma parte del proceso de expansión de infraestructura deportiva que impulsó la Municipalidad en distintos sectores de Neuquén capital, con el objetivo de promover hábitos saludables, fortalecer la integración y garantizar oportunidades accesibles para todas las edades.

Cómo es el nuevo SUM de Hibepa

La obra dio respuesta a un pedido que habían transmitido vecinas que participaban de clases deportivas mientras atravesaban situaciones de violencia de género, lo que impulsó la decisión de avanzar con la construcción.

El nuevo edificio tiene más de 450 metros cuadrados cubiertos y un anexo con cancha de básquet, vóley y fútbol de salón. Además, se encuentra en evaluación la construcción de baños externos, ya licitados, para evitar la sobrecarga de la infraestructura de la vecinal.

El SUM también se utilizará en las colonias de vacaciones que ya se programan para enero, y la inscripción se organizará en los próximos días a través de instituciones barriales y los centros deportivos.

Ubicado en la barda norte del río Limay, Hi.Be.Pa limita con Gran Neuquén Sur, Valentina Norte Rural, Cuenca XV, Esfuerzo y Gran Neuquén Norte, lo que permitirá que cientos de niños y jóvenes realicen actividades sin tener que trasladarse al centro de la ciudad.

Ya se iniciaron los trabajos para definir la programación anual de 2026: gimnasia artística, vóley, básquet, actividades recreativas para adultos y talleres del programa Activarme.