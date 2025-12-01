El hospital Castro Rendón habló sobre el derrumbe del cielorraso tras la tormenta

A través de un comunicado, las autoridades informaron que los pacientes y el personal recibirán viandas de otros hospitales mientras se repara el cielorraso de la cocina.

Tras la difusión de las imágenes que mostraban el derrumbe del cielorraso en el Hospital Castro Rendón tras el intenso temporal de lluvia, las autoridades del centro de salud aclararon que el agua sólo afectó al sector de las cocinas, que ya fue desalojado, pero no complicó la atención de los pacientes, que continuó funcionando sin perjudicar la seguridad de las personas atendidas ni el personal de salud.

Este domingo, a partir de las fuertes precipitaciones, varios sectores de la ciudad de Neuquén quedaron afectados. A pesar de que cayeron unos 50 milímetros de precipitaciones en sólo 12 horas, un registro poco frecuente para la ciudad, desde la Municipalidad de Neuquén afirmaron que el escurrimiento fue rápido, lo que demostró el buen funcionamiento del sistema pluvial.

Sin embargo, el temporal de lluvia dejó algunas escenas más dramáticas, como un gran socavón en una obra en construcción o el derrumbe del cielorraso en el Hospital Castro Rendón, que se centró en el sector de la cocina. Tras la difusión de algunos videos que mostraron el estado en que quedó esa área del centro de salud, las autoridades de la institución salieron a dar respuestas, y aclararon que los servicios funcionaron "con total normalidad".

El derrumbe en el Castro Rendón

El delegado de ATE en el hospital Castro Rendón, Juan Millapán, declaró en diálogo con LU5 que, desde un primer momento, los trabajadores de la cocina habían alertado por las goteras, debido a que los electrodomésticos de la cocina podrían quedar afectados.

"De un momento a otro se empezó a desprender parte del cielorraso. A partir de ahí ya no se podían garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores", contó. Según reportó, la cocina hoy sigue cerrada.

Se cayó parte del cielorraso en el Hospital Castro Rendón tras el temporal

El delegado gremial advirtió que esta no es la primera vez que un temporal provoca que se inunde parte del hospital. "No se está haciendo una obra para prever que en la próxima lluvia no suceda lo mismo", se lamentó.

caída del cielorraso Castro Rendón

Explicó que por la tarde del domingo no se pudo cocinar y que, en acuerdo con la dirección del hospital, los trabajadores siguen sin poder utilizar la cocina. "A las 6 de la mañana, los compañeros se volvieron a juntar, ya que desde la misma dirección no se puede garantizar la seguridad, por lo tanto, la cocina lamentablemente hoy sigue cerrada", detalló el referente sindical.

La respuesta del hospital

Las autoridades del hospital Castro Rendón salieron a dar explicaciones sobre lo ocurrido. A través de un comunicado, aclararon que la atención a los pacientes no se vio afectada, y que está garantizada la provisión de alimentos para las personas internadas, ya que el centro de salud recibirá viandas que se preparan en las cocinas de otros hospitales.

"A pesar del ingreso de agua en algunos sectores del establecimiento, producto de la gran cantidad de precipitaciones acumuladas en un corto período de tiempo, el Servicio de Emergencias de Adultos y el Servicio de Emergencias Pediátricas continuaron funcionando con total normalidad, garantizando en todo momento la seguridad del equipo de salud y de las personas que se encontraban siendo atendidas, sin que se haya visto comprometida la continuidad de la atención de los pacientes", afirmaron.

"En relación a la situación registrada en el Servicio de Alimentación, puntualmente en dos áreas del sector cocina, se realizó de manera preventiva el desalojo del personal que se encontraba trabajando, resguardando su integridad", indicaron.

Hospital Castro Rendon (5).JPG Maria Isabel sanchez

El comunicado aclaró que llegarán alimentos para pacientes y personal del Castro Rendón. "Paralelamente, y con una rápida capacidad de respuesta, se garantizó la provisión de viandas tanto para pacientes como para trabajadores y trabajadoras del hospital, a través de las cocinas de los hospitales Dr. Horacio Heller y Bouquet Roldán", indicaron.

"Esta respuesta fue posible gracias al trabajo articulado entre la Dirección del Hospital y las autoridades del Ministerio de Salud, quienes actuaron de manera inmediata para asegurar el normal funcionamiento de la institución y la atención de la demanda asistencial", añadieron.

cirugía castro rendon 1

Ante las críticas por la falta de previsibilidad por futuras tormentas, aclararon: "Seguiremos trabajando y evaluando las condiciones edilicias para adoptar las medidas necesarias que permitan prevenir situaciones similares ante este tipo de eventos climáticos".

"Desde el Hospital Provincial Neuquén reafirmamos nuestro compromiso con la atención de la salud de la comunidad, la seguridad de sus pacientes y el cuidado de los equipos de trabajo", cerró el comunicado.