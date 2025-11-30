La Municipalidad de Neuquén aseguró que el sistema pluvial funcionó "de manera ejemplar"

Desde el Ejecutivo destacaron el escurrimiento en algunos sectores que históricamente quedaban anegados. Cayeron 50 milímetros en 12 horas.

A lo largo de doce horas, Neuquén capital recibió cerca de 50 milímetros de lluvia , según los datos aportados por la estación meteorológica de Defensa Civil. Pese al volumen acumulado —con 35 milímetros concentrados entre las 3.30 y las 5 de la mañana—, el sistema pluvial funcionó “de manera ejemplar”, confirmó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

El funcionario aseguró que “fue muchísima agua en muy poco tiempo, pero a pesar de eso la ciudad funcionó muy bien. Hubo drenajes rápidos en sectores que históricamente eran problemáticos” , aseguró.

Como ejemplo, mencionó la zona del bajo donde “a las 18 ya estaba todo escurrido. Calles como Chubut, Santa Cruz, Perito Moreno, Río Negro o Tierra del Fuego, que antes se inundaban, esta vez no tuvieron acumulación”.

Baggio atribuyó esta mejora al sistema de pluviales desarrollado durante la actual gestión municipal del intendente Mariano Gaido, que ya alcanza “casi 300 kilómetros de obras subterráneas. No se ven, están bajo tierra, pero empiezan a cobrar relevancia y a mostrar resultados concretos. A los hechos me remito”, expresó, recordando la lluvia de 2021: “En aquel momento cayeron 70 milímetros en tres días y la ciudad quedó destruida. Ahora fueron 50 milímetros en doce horas y no tuvimos mayores inconvenientes”.

Operativos y puntos críticos

Si bien el escurrimiento general fue eficiente, Baggio explicó que hubo acumulaciones puntuales por dos motivos principales: residuos en bocas de tormenta y presencia de obras en ejecución.

En este sentido, dijo que “es natural que si una rejilla está tapada por basura se junte agua; eso nos sigue pasando hasta que no cambiemos nuestra conducta de arrojar los residuos en los lugares que corresponden”.

“Después del mediodía ya estaba prácticamente todo drenado. Puede haber quedado alguna calle aislada, pero la ciudad viene escurriendo cada vez mejor, y eso no es casualidad, sino resultado de una planificación sostenida”, afirmó.

Operativo coordinado y despliegue municipal

Ante el pronóstico anticipado, el municipio activó un operativo de emergencia desde las 3, donde participaron áreas de Defensa Civil, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial, Movilidad y Servicios al Ciudadano.

“Hubo entre 80 y 90 personas en la calle y siete equipos trabajando desde muy temprano”, detalló el subsecretario, destacando además el trabajo previo de limpieza en bocas de tormenta, que permitió acelerar el escurrimiento una vez iniciadas las precipitaciones.

Baggio también subrayó el rol de los pozos de rebombeo construidos en los últimos años en el bajo, especialmente en los sectores con escasa pendiente. “Son estructuras profundas que colectan el agua y la impulsan hacia el arroyo Durán. Estas obras son fundamentales para evitar anegamientos en esa zona”.

El subsecretario sintetizó la jornada con una valoración optimista: “La ciudad está drenando cada vez mejor. Calles históricamente inundables, como 12 de Septiembre, Independencia o San Martín, esta vez no tuvieron problemas. Esto demuestra que las obras hídricas están funcionando y que la planificación empieza a mostrar resultados concretos”, puntualizó.

