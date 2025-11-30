En 17 fotos: Neuquén bajo el agua, se cumplió la alerta naranja

Calles anegadas, demoras en el tránsito y desbordes menores marcaron la jornada tras las intensas precipitaciones anunciadas por el SMN.
Las intensas precipitaciones previstas para este fin de semana finalmente se cumplieron y dejaron múltiples complicaciones en la ciudad de Neuquén. La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se materializó con lluvias persistentes, chaparrones fuertes y ráfagas que ocasionaron anegamientos, demoras y diversos inconvenientes para automovilistas y peatones.
Desde la madrugada, distintos sectores de la capital provincial registraron acumulación de agua en calzadas y bocacalles. Calles y avenidas, presentaron demoras significativas.
En varios barrios se registraron desbordes menores de pluviales y se acumularon reclamos por el funcionamiento del sistema de drenaje. Vecinos denunciaron que el agua ingresó a veredas e incluso a algunas viviendas ubicadas en zonas más bajas. Personal municipal trabajó para liberar bocas de tormenta obstruidas por hojas, basura y sedimentos.
Mirá las imágenes
Te puede interesar...
Leé más
Mitos sobre el sexo oral y una tendencia peligrosa: qué hay detrás de la suba de casos de sífilis en Neuquén
Dejó la carrera para cumplir su sueño de viajar por el mundo y hoy lleva 80 países recorridos
De Córdoba a Neuquén en un 147: la historia de los profes que formaron a miles de chicos y fundaron Dromos
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario