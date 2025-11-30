Neuquén La Mañana Neuquén En 17 fotos: Neuquén bajo el agua, se cumplió la alerta naranja

Calles anegadas, demoras en el tránsito y desbordes menores marcaron la jornada tras las intensas precipitaciones anunciadas por el SMN.







Omar Novoa

Las intensas precipitaciones previstas para este fin de semana finalmente se cumplieron y dejaron múltiples complicaciones en la ciudad de Neuquén. La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se materializó con lluvias persistentes, chaparrones fuertes y ráfagas que ocasionaron anegamientos, demoras y diversos inconvenientes para automovilistas y peatones.

Desde la madrugada, distintos sectores de la capital provincial registraron acumulación de agua en calzadas y bocacalles. Calles y avenidas, presentaron demoras significativas.

En varios barrios se registraron desbordes menores de pluviales y se acumularon reclamos por el funcionamiento del sistema de drenaje. Vecinos denunciaron que el agua ingresó a veredas e incluso a algunas viviendas ubicadas en zonas más bajas. Personal municipal trabajó para liberar bocas de tormenta obstruidas por hojas, basura y sedimentos.