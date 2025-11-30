¿Vuelve el previaje neuquino?: Qué dijo la ministra de Turismo Leticia Esteves

La funcionaria, recientemente designada a cargo del área, habló sobre el programa de incentivos que se aplicó en los últimos dos veranos.

Villa Pehuenia, una joya que combina agua cristalina y lo más hermoso de la vegetación de nuestra Patagonia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, pasó este lunes por el streaming de LM Play y deslizó novedades sobre si se repetirá el programa Viaja Neuquén de incentivo turístico para los ciudadanos de la provincia durante la próxima temporada estival.

En el programa Baja la Data, Esteves fue consultada sobre si durante su gestión en la cartera turística se repetirá la iniciativa denominada Viajá Neuquén , que emulaba la lógica del ya extinto Pre Viaje nacional.

"Estamos trabajando en eso, será un anuncio que haremos en breve", aseguró la funcionaria. Sin embargo, aclaró: "igualmente, creo que como Estado tenemos que intentar intervenir lo menos posible y lograr que el privado se pueda desarrollar"; "muchas veces cuando el Estado se mete mucho, genera más lío que soluciones", agregó.

"Estamos trabajando también entendiendo que el privado tiene que poder recaudar y generar sus condiciones para seguir creciendo, desarrollándose, invirtiendo y generando empleo".

Su respuesta, sin demasiadas precisiones, concluyó: "Estamos trabajando en algo de ese estilo, sí".

Por otra parte, Esteves aseguró: "Estamos trabajando en un programa de fortalecimiento como lo hacemos con todas las economías". "El turismo es la segunda actividad económica que tiene nuestra provincia", remarcó.

"Desde chiquita escucho decir que hay que diversificar la matriz productiva. Hoy la matriz está diversificada, pero tenemos que lograr que cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo, ese motor que mantenga encendida la diversificación, sea el turismo", dijo la funcionaria sobre el área que conduce y agregó: "Estamos generando las condiciones en el momento clave, con Vaca Muerta en el pico de producción, que sabemos que va a seguir incrementando".

"Ese es el camino, aprovechar que el mundo mira a Neuquén por Vaca Muerta y mostrarles que no somos solo gas y petróleo", concluyó.

Programa Viajá Neuquén

El programa fue promovido por el Gobierno de la Provincia de Neuquén en los veranos de 2024 y 2025. En esas oportunidades ofreció un reintegro del 40% sobre los gastos realizados en servicios turísticos dentro de la provincia. Está dirigido a residentes neuquinos mayores de 18 años que posean una cuenta en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El beneficio es intransferible y el crédito otorgado puede ser utilizado durante la estadía en el destino elegido.

El programa abarcó una amplia variedad de servicios turísticos, incluyendo agencias de viaje registradas en la provincia del Neuquén, alojamiento y gastronomía habilitada, servicios de actividades turísticas habilitadas, transporte autorizado por la CNRT o la dirección provincial de Transporte, así como alquiler de autos y prestaciones en el Complejo Termal Copahue

Para acceder al beneficio, los residentes debían cargar los comprobantes de compra en la página oficial del programa. En las ediciones 2024 y 2025 se exigieron facturas electrónicas tipo B o C con CAE, emitidas en pesos argentinos. Además, la persona que complete el formulario en coincidencia con el titular de la factura y de la cuenta BPN.

En la última ocasión, el reintegro máximo por persona fue de 150.000 pesos, aplicable a comprobantes superiores a 100.000 pesos. El reembolso se acreditará en la cuenta BPN del beneficiario dentro de las 72 horas hábiles desde el inicio del viaje.

Los desafíos para el turismo en la provincia

En su visita al programa Bajá la Data, la ministra reconoció que los operadores turísticos de Neuquén vienen de un invierno complejo, con poca nieve y una temporada de esquí que fue muy breve. “Ahora desde turismo tenemos la revancha en verano, va a ser una buena temporada y un momento para prepararnos para un invierno con nieve“, dijo.

“El último finde largo previo a las elecciones tuvimos 60% de ocupación en toda la provincia“, dijo y aclaró: “Este tipo de cambio nos sigue perjudicando, es más barato irse al exterior, cruzar a Chile a comprar. Aunque la macroeconomía no depende de nosotros, sí queremos acompañar a los locales con líneas de crédito para que se sigan potenciando“.

leticia esteves vuelos chile

“Con NeuquénTur venimos promocionando destinos, anunciamos la conexión aérea con Chile, tenemos 600 kilómetros de frontera con ellos, con siete pasos fronterizos, pero ahora tenemos uno más por vía aérea. El avión nos conecta con un aeropuerto que tiene muchas conexiones internacionales, no solo de Chile. Tenemos mucho para hacer por el posicionamiento en la marca Neuquén“, aclaró.

Esteves se ilusiona con la posibilidad de atraer turismo de otros países para que disfruten no solo de los destinos consolidados, ya reconocidos a nivel internacional por la pesca, el senderismo o el esquí, sino también las localidades emergentes, que podrán ser accesibles por asfalto a partir de la siguiente temporada de verano.

La ministra recordó que el aeropuerto de Chapelco va a estrenar sus mejoras en Semana Santa, y permite llegar en avión desde Buenos Aires. “Otra opción es aterrizar en Neuquén y alquilar un auto para conocer la provincia, como el Salto del Agrio, que deja impactado al turista. Pronto se va a poder llegar por asfalto hasta el cruce del Salto del Agrio, al igual que el camino de Pehuenia-Moquehue, también el acceso a Villa Traful y Villa Meliquina“, aclaró.

esteves siete lagos

Aunque la provincia viene planeando el desarrollo de una especie de Pre Viaje neuquino, Esteves aseguró que prefiere potenciar al privado para que se desarrolle con la menor intervención posible del Estado. Aclaró que los destinos, además de la conectividad por asfalto, “deben tener buen alojamiento y servicios como una cabalgata, rafting para que el turista pueda divertirse, además de descansar“.

“Hoy la economía de la provincia está diversificada, pero con un motor puesto en el oil and gas, queremos lograr que el turismo sea el motor cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo“, dijo y agregó: “Queremos que todas las regalías se destinen a infraestructura y con la espalda de Vaca Muerta poder generar créditos internacionales para no ser sólo gas y petróleo, sino también turismo“.