Tras la tormenta, se derrumbó el cielorraso del hospital Castro Rendón

Impactantes imágenes se difundieron tras el fuerte temporal en la ciudad de Neuquén . La lluvia se infiltró en el edificio del hospital Castro Rendón y provocó el desprendimiento y derrumbe del cielorraso de la cocina . Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Según puede verse en las imágenes, la cantidad de agua que se filtró humedeció y ablandó los paneles de durlock del cielorraso al punto de caerse.

El delegado de ATE en el hospital Castro Rendón, Juan Millapán , declaró en diálogo con LU5 que, desde un primer momento, los trabajadores de la cocina habían alertado por las goteras, debido a que los electrodomésticos de la cocina podrían quedar afectados.

"De un momento a otro se empezó a desprender parte del cielorraso. A partir de ahí ya no se podían garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores", contó. Según reportó, la cocina hoy sigue cerrada.

Se cayó parte del cielorraso en el Hospital Castro Rendón tras el temporal

Además de la cocina, se difundieron imágenes del sector de guardia del hospital, gravemente afectado por goteras.

El delegado gremial advirtió que esta no es la primera vez que un temporal provoca que se inunde parte del hospital. "No se está haciendo una obra para prever que en la próxima lluvia no suceda lo mismo".

"Año tras año venimos denunciando situaciones que tienen que ver con lo edilicio, principalmente en la cocina. Se ha puesto millonada de plata". Además, agregó que en la guardia la situación también es de larga data: "cada vez que llueve volvemos a tener la misma problemática. La guardia de emergencia cada vez que llueve se inunda, pero mejora el tiempo, no pasa nada y después cuando llueve pasa nuevamente".

Embed

Explicó que por la tarde del domingo no se pudo cocinar y que, en acuerdo con la dirección del hospital, los trabajadores siguen sin poder utilizar la cocina. "A las 6 de la mañana, los compañeros se volvieron a juntar, ya que desde la misma dirección no se puede garantizar la seguridad, por lo tanto, la cocina lamentablemente hoy sigue cerrada", detalló el referente sindical.

La nueva obra, sumado a las intensas lluvias, podría haber sido la causa

"Se está haciendo una construcción arriba del hospital, parte de neonatología y parte que será el lugar para los nuevos vestuarios para los trabajadores y trabajadoras", dijo Millapán. Contó que habló con uno de los directores del hospital al respecto: "la obra hace que quede material dando vuelta. Eso aparentemente hizo que taparan algunos conductos, pero son cuestiones que se tienen que prever antes".

"Hay cuestiones que se han denunciado, se han manifestado, que tienen que ver con la obra, pidiendo que se traten de verificar porque, si bien es una obra grande, han pasado algunas cosas que se habló con la gente de la empresa para prever", detalló respecto a la obra.

"Esto es principalmente lo que se ve en las imágenes. Empieza en lo que parecía, era una simple gotera y era una acumulación de agua bastante importante. Sumado a que llovió muchísimo también y en un momento se empezaron a desprender los paneles y empezaron a caer. Por suerte, ya de temprano estábamos hablando con los compañeros para que vayan teniendo cuidado y que en última instancia desalojaran el lugar. Por eso pedimos la intervención de la dirección", cerró Millapán.