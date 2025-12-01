ATEN Capital rechazó por unanimidad la oferta salarial: qué pasa con el inicio de clases 2026

ATEN Capital y la seccional Centenario rechazaron en asambleas la extensión por un semestre del IPC. El resultado de la votación.

Masivo rechazo de la asamblea de ATEN Capital a la propuesta del gobierno provincial.

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación ( ATEN ) está en una fase crítica. Las primeras asambleas realizadas este lunes enviaron una señal contundente: la propuesta oficial para la paritaria 2026 -que consistía en prorrogar por seis meses la actualización salarial automática por IPC- fue rechazada de manera unánime en dos de las seccionales más numerosas.

Peligra el inicio de clases y hay una propuesta de iniciar un plan de lucha a partir del 11 de diciembre , en la próxima reunión paritaria docente, con movilización.

En tanto que en Centenario, cerca de 400 docentes participaron de la asamblea y votaron por unanimidad el rechazo a la oferta alrededor de las 11. La decisión marcó el tono político de la jornada, en una postura firme y sin matices frente a una propuesta que el sector considera insuficiente para enfrentar un panorama inflacionario aún incierto.

La situación se replicó en Neuquén capital, donde también se impuso por unanimidad el rechazo con un plan de lucha, según informó a LM Neuquén Angélica Lagunas, secretaria general de esa seccional.

La votación quedó de la siguiente manera por la única moción: 2293 votos rechazo con medidas de fuerza,143 votos rechazo sin medidas de fuerza y 3 abstenciones.

La seccional más grande de la provincia volvió a posicionarse en línea con los sectores que exigen una propuesta superadora y advierten que extender el esquema del IPC sin otros componentes de mejora salarial “no alcanza para sostener el poder adquisitivo”.

ATEN Capital quiere activar un plan de lucha

Lagunas confirmó la contundencia del resultado y la discusión interna que se abre desde ahora. “Estamos terminando de contar el rechazo. Fue unánime, ahora lo que estamos discutiendo es cómo seguimos”, dijo.

La dirigente gremial sostuvo también señaló el debate sobre los pasos a seguir dentro del gremio. “Por supuesto, allí la moción del TEP (Trabajadores por la Educación Popular, (la línea de Marcelo Guagliardo) es nada y nosotros tenemos medidas de lucha".

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Provincial y Fanny Mansilla, (electa secretaria general) presentes en la asamblea de Capital.

La dirigente indicó que, mientras un sector interno plantea no tomar medidas inmediatas (“la moción del TEP es nada”), otros sectores ya se preparan para impulsar un plan de acción más fuerte, lo que anticipa una mesa de consensos difícil.

ATEN cuenta con 22 seccionales y los resultados de las restantes se conocerán en las próximas horas. Sin embargo, con las dos seccionales más numerosas rechazando por unanimidad, la tendencia parece marcada y el Gobierno deberá revisar su oferta si busca evitar un conflicto que, por estos indicios, empieza a tomar forma antes del receso de verano.

Con estos primeros resultados, la paritaria empieza a complicarse en el inicio de diciembre, justo cuando el Gobierno buscaba cerrar rápidamente un acuerdo para darle previsibilidad al arranque del ciclo lectivo 2026.

Los detalles de la propuesta del Gobierno

