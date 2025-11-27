ATEN arrasó en las elecciones del CPE y dejó un mensaje interno y político para el Gobierno

Con más del 80% de los votos, ATEN retuvo las vocalías del CPE. Guagliardo celebró “una gran elección” y advirtió a quienes “tocan otra música”.

La conducción de ATEN obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) , con casi el 80% de los votos emitidos por docentes titulares e interinos de toda la provincia. Con más de 23 mil habilitados, la participación volvió a ser masiva, y reforzó el peso que tiene el sindicato en los cargos institucionales del sistema educativo.

El oficialismo provincial, que había impulsado una lista propia para disputar vocalías y juntas de clasificación y disciplina, quedó relegado. Fue una elección que trascendió el plano gremial y tuvo impacto político, otra señal adversa para el gobierno provincial, en un territorio que siempre le fue muy esquivo.

Tras la victoria, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo , habló en Línea Abierta de LU5 y dejó definiciones clave sobre el alcance institucional de la elección. Lo hizo con un textual extenso y contundente, donde explicó por qué estos comicios no pueden ser leídos como una disputa interna.

SFP Reunion paritarias ATEN cam (11) ATEN Capital perdió la interna este año con el TEP de Guagliardo. El sector de Lagunas, según ATEN provincial, llamó a votar en blanco. Sebastián Fariña Petersen

“Sé que es una información muy finita, que no tiene por qué saberla todo el mundo; pero estas elecciones están en el marco de la Constitución Provincial, que establece que la representación en el Consejo Provincial de Educación. Es una elección en la que se eligen representantes docentes, de todos los afiliados, no afiliados, todos los docentes de la provincia que sean titulares e interinos, para integrar ese cuerpo colegiado", dijo Guagliardo.

Elecciones en el CPE: ¿Fue una interna de ATEN?

Y prosiguió: "Nosotros participamos con una lista que surgió de una interna en de mayo, contra otra lista que presentó el gobierno”.

Guagliardo también habló sobre la interna gremial, especialmente sobre la postura de ATEN Capital, que llamó a votar en blanco. “Lamentablemente, siguen tocando otra música. Es decir, nosotros, cuando necesitemos convocar a los compañeros, llamaremos a las asambleas y resolveremos colectivamente, a lo largo y a lo ancho de la provincia, de todas las seccionales para expresar colectivamente una disconformidad en un proceso de negociación que todavía está en marcha".

El dirigente gremial se refirió a la propuesta del gobierno provincial en la que en principio no figuraba la actualización por IPC. "Si hoy ese esa negociación no prosperara, obviamente vamos a convocar a las asambleas, y ahí, en todo caso, discutiremos".

Y dejó un mensaje directo para la conducción de ATEN Capital. “Tiene que haber algún proceso de reflexión interno, por lo menos, en el sector que integra la conducción de Capital. Y el resultado de ayer me parece que también es una señal, porque lamento decir que la conducción de capital llamó a votar en blanco. Y, entonces, este resultado también es un llamado de atención para los que atentan contra la unidad", sostuvo.

CPE: un terreno siempre difícil para el gobierno

La elección fue un respaldo sólido para el gremio docente en un momento con negociaciones abiertas con el Gobierno provincial. Para el oficialismo, en cambio, fue una demostración de que aún no logra ingresar con fuerza en el universo docente, donde la estructura gremial mantiene una hegemonía consolidada.