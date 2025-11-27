Violento asalto a 60 argentinos en un tour de compras en Chile: no pueden volver al país

Fueron interceptados por un grupo comando -todos armados - y quedaron varados. Los golpearon y les robaron todas sus pertenencias.

Un grupo de argentinos sufrió un violento robo este jueves cuando se dirigían en un c olectivo de "tour de compras" hacia Chile. Los delincuentes interceptaron el colectivo en la ruta, golpearon a las víctimas y les robaron sus pertenencias personales y documentación.

Son 60 personas de Mendoza quienes sufrieron este asalto de un grupo comando. Según revelaron medios locales, alrededor de las 8 de la mañana el micro fue interceptado por dos autos en la Ruta G-71. Cinco personas armadas bajaron de los vehículos, golpearon al conductor y le robaron a -por lo menos- 28 pasajeros.

El colectivo de la empresa La Torre Viajes , había atravesado minutos antes el paso fronterizo y se dirigía hacia la zona donde se desarrollaría el tour de compras. Sin embargo, poco antes de que el rodado llegara a la Ruta 5, con dirección a Santiago de Chile , ocurrió el ataque.

"Se llevaron hasta las llaves del micro"

"Lograron frenar el micro, hicieron bajar a los dos choferes y les dieron unos culatazos en la cabeza para luego robarles a ellos y a los viajeros”, explicó el empresario Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes en diálogo con diario Los Andes. "Les robaron el dinero, las pertenencia y la documentación personal, los teléfonos, todo", sumó.

Luego del ataque, el micro quedó varado cerca de la zona de Huerta Grande, sin posibilidad de moverse, y tanto conductores como pasajeros quedaron sin DNI, pasaportes, visas y papeles del vehículo. En este sentido, reveló que "se llevaron hasta las llaves del micro" por lo que llevo a que se queden en el lugar.

"Esta es la primera vez que pasa algo así de violento. Hemos tenido robos en Santiago, roturas de vidrios pero algo así, nunca", explicó Pivato.

Al parecer el ataque estuvo coordinado, debido a que los atacantes conocían el horario y el recorrido del micro, y que la zona no tenía cámaras.

Según indicaron los testigos, los delincuentes tenían "acento centroamericano". "Carabineros estuvo en el lugar. Me dicen que por el acento, eran colombianos y venezolanos", reveló el empresario.

Ahora, uno de los inconvenientes más graves que atraviesan los argentinos es que no tienen documentación para poder volver al país, por lo que deberán comunicar la situación a la Embajada Argentina.

Un violento robo valuado en 26 mil dólares

El coronel de Carabineros, Marco Gutiérrez, señaló que el monto de lo robado asciende a los 26 mil dólares, equivalente a poco más de $24 millones. Añadió que hay tres víctimas lesionadas producto de los golpes.

"Hay tres personas lamentablemente lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve", explicó.

Gutiérrez añadió que hasta el momento no hay detenidos y que se trata del primer caso de estas características que afecta a un bus trasandino.

Por el momento, se trabaja con autoridades argentinas para poder coordinar el regreso de las víctimas a su país, ya que perdieron sus documentos de identidad por el actuar de los delincuentes.