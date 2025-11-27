Furor por un famoso juguete que se consigue a $30.000 en el Black Friday

Ambos productos, muy populares, se metieron entre los más buscados en Argentina. Aprovechando así una oportunidad única para el regalo de Navidad.

El Black Friday volvió a instalarse como una de las fechas preferidas para comprar productos importados a través de plataformas digitales. En esta edición, dos juguetes captaron la atención del público argentino.

La jornada tradicional en la agenda comercial norteamericana, se realiza siempre después del Día de Acción de Gracias y marca el inicio del marketing navideño en el comercio internacional.

Hay dos populares juguetes que están con increíbles, descuentos y entregas a la Argentina aseguradas desde Estados Unidos.

Entre los productos más destacados surge la Caja de Bloques Creativos Medianos 10696. Se trata de un set clásico de LEGO que llega desde Estados Unidos con un plazo estimado de entrega de 8 a 12 días hábiles, lo que permite preparar regalos con tiempo para las fiestas.

lego

Las plataformas digitales remarcan que este kit se convirtió en uno de los favoritos de los usuarios en el arranque del evento. Y está disponible desde 30.887 pesos argentinos.

El juego incluye 484 piezas en 35 colores distintos. Permite construir trenes de juguete, figuras de animales y estructuras básicas que estimulan la creatividad. Viene dentro de una caja plástica reutilizable, lo que facilita guardar cada parte. También incorpora ventanas, ojos de juguete, 18 neumáticos, bordes de ruedas y una placa base verde de más de 3 pulgadas de largo por 6 pulgadas de ancho. Estas piezas amplían las posibilidades de armado y permiten que los niños experimenten con distintas combinaciones.

El kit está recomendado para niños y niñas de 4 a 99 años, lo que lo convierte en una opción versátil para distintas edades. LEGO sostiene que este tipo de juegos favorece el desarrollo creativo porque propone armar, desarmar y volver a crear sin estructuras rígidas. La empresa incluso invita a explorar ideas de construcción en LEGO.com for kids, donde se pueden ver modelos, desafíos y opciones para seguir jugando.

Un bebé mono que responde al tacto y al cuidado

Otro juguete muy elegido por quienes compran desde Argentina es el Little Live Pets – Mi Bebé Mono Mango. Este modelo interactivo produce más de 50 sonidos y reacciones. Su boca se mueve, se chupa el pulgar y responde al contacto, lo que crea la sensación de estar frente a un pequeño mono que busca atención constante.

juguete

El muñeco tiene un diseño amable, con pelaje suave, orejas grandes y detalles que le dan un aspecto expresivo. Incluye un biberón, un certificado de adopción y un folleto de instrucciones, elementos que refuerzan el juego simbólico. Cuando se le acaricia el estómago, el mono se ríe. Cuando se lo acuesta, reproduce una nana. Si se lo deja dormir colgado boca abajo, reacciona como un animal real. Está disponible a 42.802 pesos argentinos.

Una característica destacada son sus manos y pies adhesivos, que permiten sujetarlo a distintas superficies. Puede colgarse de ramas, de los muebles de la habitación o incluso del brazo del niño, lo que vuelve la experiencia más inmersiva. El juguete reacciona al movimiento y al contacto, lo que estimula momentos de juego prolongados.

El paquete también trae una silla alta reutilizable, que funciona como soporte para alimentarlo o sentarlo mientras el niño juega. El mono funciona con baterías y está recomendado para mayores de 4 años. Según las reseñas en línea, el nivel de interacción y el diseño accesible lo convirtieron en uno de los productos más elegidos en esta edición del Black Friday.