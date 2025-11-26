Black Friday: los celulares que se consiguen desde $339.000 y en 12 cuotas sin interés

El Black Friday vuelve a instalarse como uno de los momentos más fuertes del año para renovar tecnología, y dentro de ese universo los teléfonos celulares ocupan el primer lugar en las búsquedas. Con el inicio formal del mega evento este viernes 28 de noviembre, varias marcas ya pusieron en marcha ofertas anticipadas con financiación extendida.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, este periodo promocional se convirtió en una oportunidad concreta para quienes buscan cambiar el teléfono sin sumar costos adicionales. La financiación en 12 pagos fijos permite acceder a modelos nuevos con prestaciones actuales, desde celulares pensados para uso cotidiano hasta opciones con conectividad 5G y mejor rendimiento general.

Entre las empresas que tendrán promociones imperdibles se encuentran Samsung, que se destaca con modelos de gama accesible y media que pueden pagarse en 12 cuotas sin interés , un beneficio clave para quienes quieren actualizar su equipo sin afrontar un pago total elevado.

Las promociones están disponibles exclusivamente en la web de Frávega, donde la cadena habilitó desde temprano sus descuentos del Black Friday. Desde Turismo hasta artículos para el hogar, el evento sumó distintas categorías, pero en telefonía se consolidó una propuesta que combina precio cuidado, cuotas sin interés y envío gratuito.

Celulares Samsung Las ofertas del Black Friday impulsaron la demanda de celulares Samsung en cuotas sin interés.

Samsung encabeza esta edición con tres equipos que cubren distintos perfiles de usuario. El punto en común es que todos cuentan con entrega a domicilio sin cargo y la posibilidad de retiro inmediato en sucursal, según disponibilidad. Además, en uno de los modelos aparece un precio especial por Black Friday, lo que termina de empujar la decisión de compra en un mercado donde cada peso pesa.

Precios y modelos disponibles

El primer equipo del listado es el Samsung Galaxy A06 (128 GB), que se ofrece a $339.999. Se posiciona como una opción accesible, pensada para tareas diarias, redes sociales, reproducción de contenido y aplicaciones básicas. Está disponible en los colores Celeste y Negro. Para usuarios que priorizan precio sobre prestaciones avanzadas, este modelo aparece como uno de los más económicos del Black Friday y además se encuentra completamente financiado en 12 cuotas sin interés.

El segundo teléfono es el Samsung Galaxy A26 5G (256 GB), con un valor de $799.999. En este caso se suma la conectividad 5G y un almacenamiento amplio, lo que lo convierte en una alternativa equilibrada para quienes necesitan más espacio y mejor autonomía. También existe una variante con 8 GB de RAM, especialmente útil para tareas más exigentes o para quienes buscan extender la vida útil del dispositivo. Los colores disponibles son Negro y Blanco.

Samsung S24.jpeg

El tercer modelo corresponde a la gama media: el Samsung Galaxy A56 5G (256 GB). Su precio regular es $1.199.999, aunque durante el Black Friday queda en $959.999, lo que lo ubica como el teléfono más completo del listado. Incorpora cámara de mejor resolución, conectividad 5G, rendimiento estable y una experiencia general superior. La oferta incluye los colores Grafito y Pink, ambos con disponibilidad en cuotas sin interés.

Un resumen para comparar antes de comprar

Para quienes quieren evaluar rápidamente las opciones, el listado disponible en Frávega queda de la siguiente manera:

• Galaxy A06 – 128 GB (Celeste / Negro): $339.999

• Galaxy A26 5G – 256 GB (Negro / Blanco): $799.999

• Galaxy A26 5G – 256 GB – 8 GB RAM (Negro / Blanco): $799.999

• Galaxy A56 5G – 256 GB (Grafito / Pink): $959.999 con precio Black Friday

Todos los modelos incluyen envío gratis y también la opción de retiro inmediato si hay stock disponible. Para usuarios que buscan equilibrio entre precio y prestaciones, esta edición del Black Friday se presenta como una oportunidad concreta para adquirir celulares nuevos en cuotas fijas, sin intereses y con beneficios adicionales que reducen el costo final.