Los mejores 8 celulares económicos para comprar antes de que termine octubre 2025

Recientemente, Apple lanzó su nuevo tanque: el iPhone Air . Claro que su valor es alto: en la Argentina, el precio de este teléfono celular es de aproximadamente 2 millones y medio de pesos. De todos modos, siempre hay otras opciones más económicas –y buenas- para acceder a la compra de un celular . En este informe, te ofrecemos un listado imperdible que incluye los 8 celulares económicos para adquirir en octubre de 2025 .

Lejos del precio de cualquiera de los modelos del iPhone 17 (que oscilan entre 1.8 y 2.95 millones de pesos en nuestro país), otras marcas se destacan en el mercado por la variedad y la calidad de su oferta. ¿Cuáles son?

El top 8 de teléfonos celulares económicos para comprar en octubre de 2025 en la Argentina está compuesto por los siguientes modelos:

Motorola Moto G04: 249.999 pesos.

Motorola Moto G85 5G: 399.999 pesos.

Samsung Galaxy A15 (4G): 439.999 pesos.

Motorola Moto G56: 499.999 pesos.

TCL 50 Pro Nxtpaper: 549.999 pesos.

Samsung Galaxy A16 5G: 669.999 pesos.

Samsung Galaxy A25 5G: 784.999 pesos.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: 779.999 pesos.

El Motorola Moto G04 es excelente para lo básico, y la pantalla ofrece una visualización aceptable, aunque con un brillo limitado. La duración de la batería alcanza dos días completos de uso. Por su parte, el Motorola Moto G85 5G posee una hermosa pantalla pOLED de 6.67 pulgadas y 120 Hz, que es ideal para todo, desde desplazarse por las redes sociales hasta transmitir las últimas series exclusivas de Netflix.

A su vez, el Samsung Galaxy A15 (4G) presenta una atractiva pantalla, gran duración de la batería y el soporte de software prolongado. Es recomendable para aquellas personas que pretendan conservar su celular durante bastante tiempo y que valoran el soporte de software a largo plazo como resultado. En relación al Motorola Moto G56, pueden destacarse su batería de larga duración, una buena pantalla grande, una cámara principal sólida y una carga rápida por cable.

Samsung-Galaxy-S25-06.jpg

El TCL 50 Pro Nxtpaper permite cambiar al modo de estilo E-Ink con solo presionar un interruptor (un transformador para la salud ocular y la legibilidad). Es aconsejable para aquellos lectores que disfrutan accediendo a sus libros desde su celular. En tanto, el Samsung Galaxy A16 5G ofrece un diseño atractivo y una pantalla AMOLED impactante. Cuenta con una ventaja grande: el largo soporte de software que promete la empresa, de no menos de seis años de actualizaciones.

Asimismo, del Samsung Galaxy A25 5G pueden mencionarse como puntos a favor su pantalla impresionante, con una frecuencia de actualización de 120Hz. También presenta una cámara ultra ancha mejorada de 8Mp y altavoces estéreo. Por último, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispone de una pantalla excelente en relación a su precio, mientras que su batería y capacidades de carga también son impresionantes. Además, son destacables su cámara trasera principal capaz y su sólido rendimiento.