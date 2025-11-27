Cambios en la paritaria con gremios estatales: así será el cronograma este jueves

El gobierno provincial convocó a la tercera jornada de trabajo que se realizará durante todo el día en la Sala Laffite de Casa de Gobierno.

En la continuidad de la reunión paritaria con los gremios, el gobierno provincial convocó a la tercera jornada de trabajo que se realizará durante todo este jueves en la Sala Laffite de Casa de Gobierno.

Los encuentros comenzarán a las 9.30 con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) . Si bien inicialmente estaba previsto que la reunión continúe a las 11 con ATEN, a última hora de la noche del miércoles se decidieron algunos cambios. Así, la negociación continuará a las 11.30 con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) .

En cambio, la reunión con ATEN será a las 15 , mientras que la negociación continuará durante la tarde, desde las 16, con los delegados de la Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN).

"Se trata de la tercera ronda de encuentros que impulsa el Gobierno provincial, que realizó convocatorias anticipadas para brindar previsibilidad política y económica, tanto para el Estado como para los trabajadores", destacó el Ejecutivo.

La última oferta del Gobierno

En el último encuentro, la Provincia ofreció un aumento general del 5% para el primer semestre del año 2026, a pagarse en dos tramos de 2,5%.

La propuesta no fue suficiente para los gremios estatales, que renovaron su pedido de mantener las actualizaciones por IPC.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo hizo referencia, este último martes, a la situación salarial durante su exposición en la Legislatura. El dirigente aseguró que “los trabajadores votaron por unanimidad que si esta semana no hay convocatoria a mesa salarial con propuesta de IPC hay conflicto”.

En diálogo con el programa Bajá la Data, por el streaming de LM Play, Quintriqueo señaló el pasado 17 de noviembre que “la propuesta (del gobierno a los gremios ATEN, ATE, Viales y UPCN) es inconducente desde donde la mires. Se nos plantea salir del esquema del ajuste por IPC. Contenía un 2,5% en el trimestre, que era perder salario. Y anualizada daba un 10%, que es la pauta inflacionaria que ponen Nación y Provincia”.

Además, acotó que “cualquier consultora privada te dice que la inflación será más del 10% y Neuquén más. No vamos a bajar la demanda del ajuste por IPC”.

Por su parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, aseguró este miércoles que el planteo del gremio mantendrá su postura con el objetivo de lograr una recuperación salarial y un IPC que sea calculado de forma anual.