Un llamado solidario: buscan una familia para acompañar a un niño de 11 años

La Provincia abrió una convocatoria para brindar alojamiento y cuidado transitorio a un niño bajo medida de protección.

La Provincia abrió este jueves una convocatoria para todas las personas interesadas en alojar y acompañar de manera transitoria a un niño de 11 años . A través de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno , se puso en marcha el llamado de Familias Solidarias para un menor que vive en la ciudad capital.

El niño se encuentra actualmente bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia . Este tipo de acciones se generan a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En paralelo, se trabaja con las familias para revertir la situación que generó la medida.

Familias Solidarias

El programa Familias Solidaridarias es fundamental, ya que prioriza los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes y evita su inserción en hogares, hasta que se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Desde el gobierno, recuerdan a todas las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción. La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA).

En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Aquellos interesados en sumarse a las Familias Solidarias pueden inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar.

Además, quienes deseen realizar consultas pueden hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a [email protected].

Líneas de atención

La provincia de Neuquén cuenta una línea propia para denunciar la violencia en menores dentro de todo el territorio. Quienes conozcan a víctimas o sufran de esta situación, deben llamar a la Línea 148, que funciona las 24 horas y recibe llamadas para contener, asesorar y acompañar.

Este número permite las llamadas anónimas, aunque es necesario proporcionar los datos de las víctimas para poder asistirlas de manera adecuada. Además, el 148 no recepciona denuncias judiciales, pero sí puede contactar a la persona con el organismo correspondiente para que se realice la denuncia.

Los operadores de la Línea 148, están capacitados para brindar asistencia para la radicación de la denuncia, acompañamiento a hospitales, asesoramiento sobre derechos y contacto con redes de apoyo.

A nivel nacional, está disponible la Línea 102 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que es gratuita y confidencial.