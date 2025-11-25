País La Mañana argentinos Una pareja de argentinos murió en otro brutal accidente en Chile: sus dos nietos están graves

Los niños fueron trasladados de urgencia al hospital. El conductor del otro vehículo también falleció. Los detalles del trágico choque.







A tres días del fatal accidente en las rutas chilenas donde murió un joven neuquino, en las últimas horas otro brutal choque se cobró la vida de tres personas, entre ellos dos argentinos.

Fuentes policiales informaron que dos vehículos chocaron de frente en la autopista Los Andes. en la región de Valparaíso. Allí murió una pareja de mendocinos, mientras que dos niños - de 11 y 13 años - nietos de la pareja, están internados en estado grave.

Según publica Infobae, el hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, proveniente de Mendoza, y una SUV de matrícula chilena conducida por un ciudadano de origen brasileño que residía y trabajaba en Chile, concretamente en el Hospital de Llay Llay, informó la Policía de Carabineros.