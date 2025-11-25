Un fatal accidente tuvo lugar este martes en Ruta 2 a la altura de Mar Chiquita. El reconocido cura barrial estuvo allí y relató los momentos de pánico.

El testimonio del cura Paco que estremeció por lo vivido en el accidente de la Ruta 2.

Este martes por la mañana se registró un violento accidente en la Ruta 2 , a la altura de Mar Chiquita , y hay varios pasajeros heridos. Un micro de turismo protagonizó un vuelco fatal por el que testigos aseguraron que se vivió una escena de terror con gritos y pedidos de ayuda.

Uno de los pasajeros del micro era el cura Francisco "Paco" Olveira , en Opción por los Pobres, relató lo ocurrido en el viaje desde el hospital de General Pirán al aire en el programa de A la Barbarossa en Telefe.

Según su relato, el viaje transcurría normal hasta que en una curva se salió del camino y volcó sobre una zanja. "Nadie sintió en ningún momento ninguna cosa rara hasta el momento del accidente", explicó. Respecto a las causas, remarcó que "es muy pronto para hablar de eso" y descartó condiciones climáticas adversas: "No estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente".

"Rápidamente, estaban las ambulancias, los bomberos, un operativo que uno tiene que agradecer", indicó el sacerdote. "Muchos salimos bien, algunos con distinta gravedad y parece que dos fallecieron", reveló.

El crudo relato del cura que intentó salvar pasajeros del micro en Ruta 2: a dónde viajaban

"Le tomé el pulso a una mano y estaba sin vida"

"Es muy feo hablar de esto. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo, y esa mano estaba sin vida", relató sobre el impactante momento que atravesó.

Olveira estimó que cerca del 80% de los pasajeros logró salir por sus propios medios o con ayuda de otros y aproximadamente otro 10% sufrió heridas de distinta gravedad, aunque en su mayoría no severas. Sobre las personas que perdieron la vida, indicó: "Creo que más bien fueron las personas que estaban abajo, que habrán salido volando y el colectivo les aplastó".

Sobre el cinto de seguridad, indicó que ninguno lo llevaba puesto al momento del vuelco. Sin embargo, no pudo precisar si el micro disponía de ellos: "No lo sé. Ahora que usted me pregunta, no lo sé". Además, negó que el vehículo estuviera en malas condiciones: "No íbamos en un colectivo escolar ni íbamos parados ni colgados".

Volcó un micro en ruta 2

¿Hacia dónde iba el micro que volcó en Ruta 2?

Con el paso de las horas, las autoridades confirmaron que el micro trasladaba a un grupo de personas que viajaba para participar del cierre de la primera jornada del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, un evento que iba a ser encabezado por el gobernador Axel Kicillof en la ciudad de Mar del Plata. Actividad que estaba prevista para este martes por la tarde.

"Íbamos a un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo, para tratar todas estas problemáticas", señaló el cura Paco. Detalló que integraban el contingente "personas de villas y asentamientos y también profesionales".

La charla concluyó con un pedido de prudencia: "Dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y hoy preocupémonos por las personas que están fallecidas y las personas que están graves".