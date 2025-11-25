Volcó un micro en la Ruta 2: hay dos pasajeros muertos y varios heridos graves

El brutal accidente ocurrió este martes por la mañana. Rescatistas trabajaron contrarreloj para liberar a varias personas.
Este martes por la mañana se registró un violento accidente en la Ruta 2, a la altura de Mar Chiquita, y hay varios pasajeros heridos. Un micro de turismo protagonizó un vuelco fatal por el que testigos aseguraron que se vivió una escena de terror con gritos y pedidos de ayuda.
En el interior del micro permanecían personas atrapadas, por lo que los rescatistas trabajaron contrarreloj para liberarlas y derivarlas a centros de salud cercanos, indicaron fuentes policiales. Según señalaron testigos del accidente a TN, el micro volcó sobre su mano derecha luego de agarrar una curva al salir de Pirán.
En el lugar trabaja personal de Aubasa y bomberos de la localidad para trasladar a las víctimas a los centros de salud de la zona. La fiscalía confirmó que murieron dos personas.
La unidad trasladaba pasajeros alrededor de 56 pasajeros y varios de ellos sufrieron lesiones de distinta gravedad, por lo que al menos 15 fueron llevadas al hospital de Coronel Vidal, dos al HIGA de Mar del Plata y otros serán llevados al centro de salud de General Pirán.
Los pasajeros habían salido de las localidades de Morón, Moreno y Ciudadela con destino a Mar del Plata. La principal hipótesis que reveló un periodista local es que podría haber sido un error humano lo que llevó a este accidente, debido a que el clima no habría presentado complicaciones en la visibilidad y la ruta se encuentra en buen estado en la zona del accidente.
El operativo de rescate fue complejo y en el lugar trabajaron equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona. Además, todos los hospitales cercanos permanecen en alerta por el operativo de emergencia.
Noticia en desarrollo
