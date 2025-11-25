Se consolida la avenida que conecta los miradores y 50 nuevas cuadras próximas al Polo Científico Tecnológico

Se estima que estén finalizadas en los próximos dos a tres meses. Las obras se desarrollan en el marco del Plan Orgullo Neuquino.

A pocos metros del Polo Científico Tecnológico avanzan otras obras del Plan Orgullo Neuquino. Se trata de la consolidación de la Avenida las Bardas y a la par se desarrolla la pavimentación de todo el barrio lindero al Polo. En total se están asfaltando 50 nuevas cuadras , más una nueva avenida de 1500 metros lineales que conecta cada uno de los miradores del Parque Lineal las Bardas hasta llegar al Polo.

La obra será transformadora para el sector y sumará un atractivo turístico más a la capital neuquina. De acuerdo al avance de los proyectos, se estima que estén finalizadas en los próximos dos a tres meses.

En una recorrida por el sector durante esta mañana, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó que se trata de una inversión municipal muy importante. "Entre las dos obras estamos hablando de 4.000 millones de pesos. Fondos propios, y realizada con mano de obra neuquina ", detalló.

Remarcó que esta iniciativa se enmarca en el plan de la ciudad de los 15 minutos: "Son 20 avenidas importantes para la ciudad. En este caso, esta nueva troncal que viene a cumplir el rol de conectividad y también vincula todos los miradores que se llevaron adelante".

Maria Pasqualini

"Acá está el Distrito Científico Tecnológico, con las universidades, con la escuela de robótica, con un Instituto de Investigación en Biomédica, y prontamente comenzará la construcción del tercer edificio", señaló la funcionaria respecto a la importancia que tiene esta obra para todo el sector. “Etas obras de infraestructura no solo mejoran la conectividad del barrio, sino que potencian el centro de conocimiento e innovación más importante de la región”.

"Vamos a tener conectividad al Polo Tecnológico y todo lo que es el barrio con sus 50 cuadras asfaltadas, con presupuesto neuquino, con cuentas ordenadas y con obras que la ciudadanía se apropia y disfruta rápidamente”, reflexionó Pasqualini.

Sobre los detalles de las tareas, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano dijo que la Avenida Las Bardas ya presenta un avance del 70%. “Esta obra contempla 1.500 metros lineales de pavimentación con doble carril, un boulevard central y estacionamientos recorriendo todos los miradores desarrollados en la zona”.

“En paralelo, estamos con 50 cuadras que se están pavimentando ya con un 40% de avance de cordón cuneta y de pavimento todo lo que tiene que ver con estas 50 cuadras en el Distrito 2. Estimo que en 60 o 90 días más vamos a tener terminadas las dos obras o sea que ya vamos a estar en condiciones de inaugurarlas”, desarrolló Nicola y aclaró que “el ritmo de conclusión depende ahora de los turnos de las plantas y los equipos necesarios para completar el asfaltado”.

Sobre el parque lineal con los miradores que acompaña el borde la meseta, Nicola mencionó que “pone en valor el área urbana de las bardas y acompaña el Polo Científico Tecnológico. Además, genera una vinculación con nuevas arterias de circulación de la ciudad como lo son Av. Raúl Soldi, Av. Huilen y Av. Los Paraísos”.