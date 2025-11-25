Horas de tensión: golpeó a su pareja, se atrincheró en la casa y amenazó con matarse

La mujer logró pedir ayuda en medio del violento ataque. El agresor terminó reducido tras varias horas. Las imágenes.

El operativo del ETER volvió a exponer la complejidad de los casos de violencia familiar en Córdoba.

Un episodio de violencia derivó en un operativo complejo que mantuvo en vilo a un barrio entero durante varias horas. Un hombre golpeó a su pareja , se atrincheró en una habitación del domicilio y amenazó con quitarse la vida con un cuchillo.

La intervención policial, que incluyó la participación del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), concluyó con tres personas detenidas y una investigación judicial en marcha.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Félix Garzón al 1100, en barrio Marechal, al noroeste de la capital de Córdoba. La víctima, una mujer de 50 años, logró comunicarse con el 911 y pedir auxilio, lo que permitió activar rápidamente el operativo.

La víctima informó a la Policía que su pareja le había dado un golpe directo en el rostro, dentro de su propio domicilio. Un móvil llegó minutos después y constató el episodio de violencia.

Cuando los agentes intentaron intervenir, el agresor escapó hacia el segundo piso de la casa, tomó un cuchillo y se encerró en una habitación. Desde allí, comenzó a emitir amenazas de autolesión, lo que elevó la tensión del procedimiento.

Ante ese escenario, los efectivos solicitaron apoyo del ETER, el grupo especializado en crisis y negociación. La situación se extendió durante un largo período en un clima de tensión sostenida, con la cuadra acordonada y la familia bajo supervisión policial.

La negociación del ETER y la reducción del agresor

Un negociador del ETER estableció contacto con el hombre e inició un diálogo que se volvió complejo y cambiante, con distintas estrategias para evitar que el atacante cumpliera sus amenazas o agrediera a quienes intentaban asistirlo.

Tras varias horas, el equipo logró un acceso controlado al cuarto donde se encontraba el agresor. Los especialistas consiguieron reducirlo, esposarlo y retirarlo del lugar sin lesiones adicionales, pese al nivel de riesgo que presentaba la escena.

El cuchillo utilizado quedó secuestrado como evidencia, junto con otros elementos que podrían ser relevantes para la causa. La mujer recibió asistencia médica y brindó su testimonio para reforzar la denuncia.

Violencia familiar, resistencia a la autoridad y una restricción violada

La tensión no terminó con la detención del agresor. Mientras los policías aseguraban la vivienda, el yerno de la víctima llegó al lugar y comenzó a agredir a los efectivos, por lo que terminó detenido.

Minutos después, apareció el hijo de la mujer e ingresó a la casa pese a tener vigente una orden de restricción judicial, motivo por el cual también fue arrestado por violar esa medida.

Como resultado, tres hombres quedaron bajo custodia policial:

• El agresor principal, acusado por violencia familiar y lesiones, con la posibilidad de nuevas imputaciones según avance el expediente.

• El yerno de la víctima, detenido por resistencia a la autoridad.

• El hijo de la mujer, arrestado por incumplir una restricción judicial.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que evaluará la responsabilidad de cada uno y los pasos a seguir en el marco de la investigación. El episodio dejó en evidencia un entorno familiar complejo y un nivel de violencia en una pareja que requirió una intervención excepcional por parte de las fuerzas de seguridad.