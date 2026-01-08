Un auto impactó contra un camión en Autovía Norte y el conductor fue hospitalizado

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en sentido Plottier y Neuquén. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Plottier.

Este jueves por la mañana ocurrió un grave accidente de tránsito en un tramo de la Autovía Norte en sentido Plottier a Neuquén . Tras ser alertadas, las autoridades constataron que en principio intervinieron dos protagonistas. Se trata de un camión y un auto Volkswagen Fox cuyo conductor resultó con lesiones y debió ser trasladado al hospital.

De acuerdo a lo informado por tránsito municipal de Plottier, se relevó un fuerte choque entre ambos rodados. Según las imágenes la dinámica fue por alcance , cuando el auto impactó a gran velocidad la parte trasera de un camión rojo Mercedes Benz sin acoplado que circulaba en la misma dirección.

En principio, la ambulancia del SIEN atendió al chofer del auto, de 26 años de edad, y debido a la gravedad de las lesiones se dispuso su traslado de urgencia al hospital Castro Rendón .

choque autovia norte (2)

En cuanto a los daños materiales, el vehículo de color oscuro se llevó la peor parte: la trompa totalmente destruida y abollada, con los parabrisas rotos. En tanto, de acuerdo a las imágenes, el camión no sufrió daños de consideración y el chofer, domiciliado en Allen, fue entrevistado por personal de Tránsito Rural.

choque autovia norte

En el choque el auto quedó incrustado en el camión

Carlos Mansilla, Jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier indicó a LM Neuquén que la intervención revistió de complejidad por la gravedad de los daños. "A las 8:06 fuimos anoticiados de un accidente de tránsito en autovía norte, a la altura del kilómetro 19 donde en el lugar colisionó un auto con la parte posterior de un camión", indicó Mansilla acerca del lugar y cómo habría sido el accidente.

Respecto a la cinemática, indicó que ambos circulaban en el sentido oeste este, de Senillosa a Neuquén. En cuanto al procedimiento, explicó que tuvieron que implementar dos unidades de rescate dado que el vehículo quedó incrustado abajo del vehículo mayor", y agregó que "ambos se desplazaron hacia la banquina teniendo en cuenta la violencia del impacto".

En tanto, describió que tuvieron que proceder en conjunto con el personal de salud para extraer al conductor del Volkswagen: "se lesionó en toda su parte del rostro, con traumatismos varios y heridas". Por este motivo, trasladaron al paciente a un centro médico de complejidad de Neuquén".

choque autovia norte (3)

En el lugar también se desarrolló un operativo preventivo a cargo de personal de Gendarmería que brindó apoyo mientras se realizaban las tareas de rescate, auxilio y remoción. Con este objetivo se colocaron conos en medio de la ruta, mientras el tránsito en el sentido contrario continuaron de manera normal. Así mismo se realizaron pericias accidentológicas para determinar las causales del siniestro vial que aún faltan esclarecer.