Pronóstico del tiempo: ¿A qué hora llega la tormenta a Neuquén?

Tanto la AIC como el SMN advierten períodos inestables con riesgo de tormentas dispersas y calor durante el fin de semana.

Neuquén podría ver las primeras señales de lluvia y tormentas durante las tardes y noches de los próximos días, según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que anticipa condiciones inestables acompañadas de tormentas dispersas antes de un marcado ascenso de temperaturas hacia el fin de semana.

Desde este jueves , el paso de aire húmedo del sudeste mantendrá la región con períodos de inestabilidad durante el día, con probabilidad de tormentas dispersas, sobre todo en horas de la tarde y la noche. Hacia la noche se espera el ingreso de aire subtropical con vientos del norte, elevando las temperaturas y reduciendo gradualmente las precipitaciones.

En términos concretos: las tormentas podrían comenzar a sentirse con mayor probabilidad a partir de la noche de este jueves y la tendencia indica que los eventos de lluvia más significativos podrían desarrollarse entre las 19 y las 23 horas , cuando la atmósfera se estabiliza y el calentamiento diurno cede ante la llegada de humedad.

SFP Lluvia (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

¿Cuándo se siente la lluvia?

En condiciones similares en temporadas anteriores, reportes meteorológicos indicaron que las lluvias y tormentas en el Alto Valle suelen llegar al caer la tarde o hacia la noche, con chaparrones y actividad eléctrica entre las 19 y las 23 horas, y continuando de forma intermitente en la madrugada siguiente.

Aunque hay inestabilidad en el arranque del período, la AIC proyecta que a partir del viernes y durante el fin de semana, el clima tenderá a estabilizarse con días marcadamente calurosos y mayormente despejados en toda la región, lo que reduce la probabilidad de precipitaciones intensas, pero no descarta completamente tormentas aisladas si persiste aire húmedo.

Consejos para los neuquinos:

Planificá tus tardes: Si tenés actividades al aire libre, considerá el riesgo de chaparrones por la tarde o noche en los días inestables.

Seguimiento por horas: Consultá pronósticos horarios en sitios especializados si tenés eventos planeados al aire libre.

Ráfagas y viento: Además de lluvia, no se descarta la presencia de vientos moderados en ciertos momentos, especialmente hacia el fin de semana.

ON - Lluvia (4) Omar Novoa

Cómo estará el tiempo en el resto de la provincia

En el norte de la provincia, la jornada será calurosa y seca, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 37°C a 38°C, de acuerdo con los modelos de la AIC. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Hacia la tarde avanzarían nubes altas, pero las probabilidades de precipitaciones son bajas. Los vientos del noreste y norte serán predominantes y podrían intensificarse en el tramo vespertino, generando condiciones de calor persistente.

La zona centro tendrá una jornada con marcas térmicas moderadas, pero con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de aguaceros aislados por la tarde en sectores serranos y más elevados. Las máximas se ubicarán entre 28°C y 30°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento cambiante a partir de las últimas horas de la tarde.

La AIC señala que la nubosidad creciente y el aire húmedo pueden generar tormentas dispersas, particularmente en áreas de montaña y prelitoral cordillerano, sin descartar precipitación breve e intermitente hacia la noche.

En la zona de Los Lagos, el clima será algo más templado y con mayor probabilidad de inestabilidad hacia la tarde. Las máximas rondarán los 24°C a 26°C y los modelos meteorológicos sugieren cielo parcialmente nublado por la mañana, con tendencia a formación de nubes de tormenta hacia la tarde y noche.