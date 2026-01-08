¿Otra vez lluvia?: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una jornada variada en la provincia de Neuquén , con temperaturas altas en el norte y el Alto Valle, viento persistente y presencia de inestabilidad localizada, especialmente hacia la tarde. A continuación, el detalle por zonas:

El jueves se presenta con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante gran parte del día. La temperatura máxima en Neuquén capital y toda la región Confluencia rondará los 34°C a 36°C , con sensación térmica elevada por la humedad. En tanto, las ráfagas de viento del sector noreste podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Según el SMN, no se descartan probables chaparrones aislados hacia la tarde-noche , aunque la probabilidad de lluvias es baja (10–30%). La brisa persistirá durante el día, reduciendo levemente la sensación de calor, pero las condiciones de ambiente cálido se mantendrán.

En el norte de la provincia, la jornada será calurosa y seca, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 37°C a 38°C, de acuerdo con los modelos de la AIC. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Hacia la tarde avanzarían nubes altas, pero las probabilidades de precipitaciones son bajas. Los vientos del noreste y norte serán predominantes y podrían intensificarse en el tramo vespertino, generando condiciones de calor persistente.

La zona centro tendrá una jornada con marcas térmicas moderadas, pero con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de aguaceros aislados por la tarde en sectores serranos y más elevados. Las máximas se ubicarán entre 28°C y 30°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento cambiante a partir de las últimas horas de la tarde.

La AIC señala que la nubosidad creciente y el aire húmedo pueden generar tormentas dispersas, particularmente en áreas de montaña y prelitoral cordillerano, sin descartar precipitación breve e intermitente hacia la noche.

La zona petrolera, se mantendrá muy calurosa, con máximas previstas en torno a 36°C a 38°C. El ambiente será principalmente seco durante la mañana y mediodía, con cielo algo a parcialmente nublado.

El SMN indica que, aunque las condiciones tienden a ser estables, no se puede descartar la formación de nubosidad de evolución por la tarde, lo que podría derivar en tormentas aisladas de corta duración. El viento del sector noreste soplará moderado a intenso.

En la zona de Los Lagos, el clima será algo más templado y con mayor probabilidad de inestabilidad hacia la tarde. Las máximas rondarán los 24°C a 26°C y los modelos meteorológicos sugieren cielo parcialmente nublado por la mañana, con tendencia a formación de nubes de tormenta hacia la tarde y noche.

La AIC advierte que esta región cordillerana podría registrar lluvias aisladas y chaparrones breves, especialmente en sectores de montaña, con ráfagas de viento en altura. Las condiciones serán cambiantes y el descenso térmico puede sentirse con la presencia de lluvia.