Traslado sanitario a Mendoza: una mujer resultó gravemente herida tras un incendio rural en el paraje Media Luna

La víctima de 35 años sufrió graves quemaduras en el 75% de su cuerpo mientras intentaba apagar el fuego por miedo a que llegue a su casa.

Una mujer oriunda del paraje Media Luna, ubicado a unos 45 kilómetros de Las Coloradas , permanece internada en Mendoza luego de haber sufrido graves quemaduras durante un incendio rural ocurrido el domingo pasado. Debido a la complejidad de las lesiones, fue necesario activar un traslado sanitario aéreo para que reciba atención de mayor complejidad en un centro especializado.

El hecho se registró el domingo 4 de enero por la tarde, cuando la Comisaría N° 31 de Las Coloradas recibió varios llamados alertando sobre un presunto incendio en el paraje Media Luna, con una persona lesionada. Ante la situación, se conformó de inmediato una comisión policial integrada por personal de la Policía, Defensa Civil de Las Coloradas y trabajadores del hospital local.

“Cuando suceden este tipo de situaciones en zonas rurales, se convoca de manera simultánea a todas las instituciones”, explicó a LM Neuquén el subcomisario Ángel Salazar, jefe de la Comisaría N° 31. En ese marco, también se solicitó la intervención del personal de Manejo del Fuego de Junín de los Andes.

Al arribar al lugar, los equipos constataron la veracidad del alerta: se trataba de un incendio de pastizales en un campo, con llamas de importante magnitud. De inmediato, personal policial, Defensa Civil y vecinos de la zona comenzaron a trabajar para contener el fuego y evitar su propagación.

Mientras se desarrollaban las tareas de combate del incendio, se tomó conocimiento de que en una vivienda ubicada a unos 900 metros del foco ígneo, conectada por un sendero rural, se encontraba una mujer con quemaduras. Una parte del personal se dirigió entonces hacia la vivienda.

“Allí se encontró a la mujer -de 35 años- dentro del domicilio, con quemaduras graves. Estaba solamente con prendas íntimas, lo que hace presumir que se habría quitado la ropa por sus propios medios a causa del dolor”, indicó Salazar. La mujer no pudo ser entrevistada en el lugar debido a su estado de salud.

Poco después arribó una ambulancia, que trasladó de urgencia a la víctima al hospital de Las Coloradas. Según se informó, la mujer presentaba quemaduras severas y solicitaba asistencia médica de manera constante, sin poder relatar lo ocurrido ni brindar detalles sobre cómo se produjo el incendio.

En paralelo, el resto de los equipos continuó trabajando en el lugar. Cerca de las 18 horas, el fuego logró ser contenido. Afortunadamente, el incendio afectó únicamente pastizales y no alcanzó la vivienda, que se encontraba a una distancia considerable del foco principal.

Tras una primera atención en el hospital de Las Coloradas, la mujer fue derivada al hospital de Zapala. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales de la salud determinaron que requería un nivel de atención más complejo, por lo que este miércoles fue trasladada en un avión sanitario a la provincia de Mendoza.

Desde la Comisaría N° 31 indicaron que se mantiene contacto permanente con la familia de la mujer, mientras avanza la investigación para determinar las causas del incendio. “En principio se trataría de un accidente, por lo que tratamos de no molestar a la familia en este momento tan delicado”, señaló Salazar.

En la investigación intervienen bomberos de Zapala, quienes trabajan para establecer el origen del fuego. De acuerdo a los datos preliminares, no habría indicios de que el incendio haya sido intencional, aunque la causa continúa en etapa de análisis.

Desde el ministerio de Salud confirmaron a este diario que la mujer continúa "grave" con el 75 % de su cuerpo quemado.