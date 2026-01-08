Peligro en las calles de Neuquén: denuncian que un vecino apunta con un láser a conductores desde un edificio

Ocurrió en la zona de Alderete al 1200. La mujer circulaba en auto con sus tres hijos y advirtió que la situación pudo haber terminado en un grave accidente.

Una situación peligrosa se vivió en la noche del miércoles en Neuquén , cuando una vecina denunció que fue encandilada con un puntero láser de alta potencia mientras circulaba en auto junto a sus tres hijos. El episodio ocurrió alrededor de las 23 y generó temor no solo por el riesgo vial inmediato, sino también por la reiteración de la conducta.

Según relató la vecina a LM Neuquén , todo sucedió cuando transitaba por calle Alderete, en el barrio Santa Genoveva. “Veníamos manejando y de repente me encandila algo. Al principio no entendía qué era, porque no había luces ni semáforos. Levanté la vista y vi que desde un edificio había una persona apuntando con un puntero láser”, contó.

La mujer explicó que no se trataba de un láser común, sino de uno de alta potencia. “Son esos láseres súper potentes que a veces hasta encandilan a los aviones. Te marcan directo en la cara”, aseguró. En su caso, el haz de luz dio de lleno en su rostro mientras conducía, lo que le provocó una momentánea pérdida de visibilidad.

El peligro fue aún mayor porque viajaba con sus tres hijos en el vehículo. “Yo venía con tres criaturas. Imaginate que me encandila y tengo un accidente. ¿Quién se hace cargo? El tipo no responde por nada”, expresó con indignación.

De acuerdo al testimonio, la persona que manejaba el puntero láser se encontraba en un edificio ubicado sobre calle San Juan al 1300, aunque el balcón desde donde apuntaba da hacia Alderete, a la altura aproximada del 1200. La mujer sostuvo que el individuo no solo apuntaba a su auto, sino que “marcaba a todos los vehículos que pasaban”, como si se tratara de una broma.

“Era evidente que no era algo casual. Todos los autos que pasaban los enfocaba”, señaló. Ante la gravedad de la situación, decidió filmar lo que ocurría con su celular. “Cuando me vio filmando, se metió”, contó.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. La vecina aseguró que el hombre continuó apuntándole incluso cuando ella giró en la rotonda. “Cuando doy la vuelta, me seguía enfocando en la cara. Me perseguía con el láser”, relató. Como vive cerca del lugar, pudo comprobar que la persona continuó molestando a otros conductores durante la noche.

“El tipo estaba paradito ahí de noche, molestando a la gente. Parece que esa es su gracia”, dijo. Además, manifestó su preocupación por la posibilidad de que no solo apunte a vehículos, sino también a peatones u otras personas que circulan por la zona.

La vecina remarcó que el edificio está perfectamente identificado y pidió que se tome conciencia sobre la peligrosidad de este tipo de conductas. El uso de punteros láser de alta potencia contra conductores constituye un riesgo serio, ya que puede provocar accidentes de tránsito con consecuencias graves o fatales.

“No es una joda. Te encandilan de golpe y perdés la visión. Con chicos arriba del auto, el miedo es enorme”, concluyó.

El hecho generó alarma entre vecinos del sector de Santa Genoveva, quienes reclaman mayor control y sanciones para evitar que este tipo de situaciones se repitan y terminen en una tragedia.