Este evento, tan observado en la astrología , se dará en tres momentos a lo largo del año. A qué signos afectará Mercurio retrógrado , las predicciones y cómo afrontarlo.

Estos son los 3 Mercurio retrógrado que habrá en el 2026: cuándo es el primero y cómo afectará

En el mundo de la astrología , hablar de Mercurio retrógrado suele encender las alarmas . Siendo uno de los eventos más esperados , este período tiene mala fama y se lo vincula con cambios, influyendo en nuestras vidas de diversas maneras, desde disputas de pareja hasta contratiempos menores. Y en 2026 se dará en tres momentos diferentes , afectando principalmente a tres signos.

Con una frecuencia aproximada de una vez cada cuatro meses , Mercurio retrógrado es el término utilizado para describir un fenómeno en el que el planeta más cercano al Sol parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Este movimiento es una ilusión visual debido a la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión.

A menudo, se asocia con confusión y desajustes en la comunicación. Durante Mercurio retrógrado, los astrólogos aconsejan tener cuidado con la toma de decisiones importantes , ya que la energía puede llevar a malentendidos y errores. Estos períodos son propicios para la introspección, la revisión y la resolución de asuntos pendientes. Es un momento ideal para reflexionar sobre el pasado y resolver conflictos sin cerrar capítulos sin antes haberlos concluido adecuadamente.

Jimena La Torre mercurio retrogrado 2.jpg En 2026, Mercurio retrógrado transitará en signos de agua: Piscis, Cáncer y Escorpio.

Cuándo serán los períodos de Mercurio retrógrado en 2026 y a qué signos afectará

Este año tendrá tres períodos en los que Mercurio estará en retroceso. Estas fechas son cruciales para aquellos que siguen las energías astrológicas y cómo pueden influir en la comunicación, la tecnología y las relaciones. En 2026, Mercurio retrógrado recorrerá Piscis, Cáncer y Escorpio, tres signos profundamente emocionales e intuitivos. Esto significa que los desafíos no solo se darán en la comunicación externa, sino también en el mundo interno: recuerdos, emociones no resueltas y patrones inconscientes saldrán a la superficie.

Las fechas a tener en cuenta este año son:

Del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026: el primer Mercurio retrógrado del año se dará íntegramente en Piscis, signo de la intuición, los sueños y la sensibilidad. A lo largo de las tres semanas de duración, la rutina se verá afectada, con citas olvidadas, errores de agenda y distracciones constantes. Potenciará la falta de concentración, la confusión mental, la idealización excesiva y los olvidos y retrasos. Durante este período, se aconseja no forzarse a rendir al máximo, escuchar a la intuición, descansar más y dedicarle tiempo a actividades creativas. La empatía será clave en las relaciones.

Del 29 de junio al 23 de julio de 2026: el segundo período ocurrirá bajo la influencia de Cáncer, signo vinculado a la familia, el hogar y las emociones profundas. En este Mercurio retrogrado, pueden reaparecer conflictos emocionales no resueltos, especialmente dentro de la familia o la pareja. Será una etapa propensa a discusiones familiares, sensibilidad extrema, malos entendidos emocionales y recuerdos del pasado. Es preferible no convertir los pequeños desacuerdos en grandes dramas y evitar reaccionar desde la herida. Escuchar y tener empatía ayudará a fortalecer vínculos en lugar de romperlos.

Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026: el último Mercurio retrógrado del año tendrá lugar en Escorpio, signo de transformación, secretos e intensidad emocional. Este tránsito es el más profundo y confrontativo de los tres, propiciando las palabras que hieren, los celos y sospechas, los conflictos de poder y la necesidad de control. Lo ideal será examinar los propios patrones emocionales en lugar de investigar a los demás. También se recomienda romper hábitos tóxicos y cerrar ciclos antes de 2027.

mercurio-retrógrado.jpg El fenómeno conocido como Mercurio retrógrado se da una vez cada cuatro meses.

Cómo impactará Mercurio retrógrado en cada signo en 2026

A lo largo de este año, Mercurio retrógrado transitará en signos de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio), lo que traerá una profunda carga emocional, reviviendo temas del pasado, sensibilidades y la necesidad de transformar lo no resuelto. Sin embargo, esto no significa que los demás integrantes del horóscopo occidental estén a salvo. A continuación, las predicciones para los otros signos: