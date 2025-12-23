Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué animal lo representa

Con la llegada de fin de año, crece el interés por la fiesta oriental y se disparan las búsquedas en Google sobre fechas, significados y tradiciones.

A medida que se acerca el cierre del calendario occidental, el Año Nuevo Chino vuelve a captar la atención global y se posiciona entre los temas más consultados en Google .

n 2026, la llamada Fiesta de la Primavera dará inicio el 17 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo, cuando se celebrará el tradicional Festival de los Faroles, marcando el cierre oficial de las festividades.

Aunque la celebración aún está a varios meses de distancia, el interés ya se refleja en el crecimiento de búsquedas en Google . Entre las preguntas más repetidas aparece cuál será el animal del Año Nuevo Chino 2026 , que estará representado por el Caballo de Fuego , un símbolo asociado a la energía, la valentía, la pasión y los cambios profundos.

Las preguntas sobre el Año Nuevo Chino 2026 en Google

1- Cuándo comienza y termina el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero de 2026 y finaliza el 5 de febrero de 2027; no debe confundirse con la celebración, que dura solo 15 días.

La diferencia está en que el año lunar marca un periodo completo dentro del calendario chino y define el signo y el elemento que rigen durante meses, mientras que la celebración corresponde a un conjunto de festividades tradicionales que se concentran en las primeras dos semanas, desde la víspera hasta el Festival de los Faroles, con rituales, reuniones familiares y eventos culturales.

2- Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026

En el Año Nuevo Chino 2026, el animal protagonista será el caballo de fuego. Según la cultura de este país, dicho animal se caracteriza por representar una etapa de gran energía, dinamismo, transformación y oportunidades para el desarrollo tanto personal como profesional.

3- Cuál es el significado del Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino es la festividad más importante del calendario tradicional chino y marca el inicio de un nuevo año según el calendario lunar, que suele coincidir entre finales de enero y mediados de febrero.

También conocido como Festival de la Primavera, simboliza el renacimiento, la renovación y la esperanza de prosperidad para el ciclo que comienza.

Durante esta celebración, las familias se reúnen, rinden homenaje a los ancestros y participan en rituales destinados a atraer la buena fortuna, la salud y la abundancia.

La fiesta está cargada de símbolos y costumbres, como decorar las casas con rojo, color asociado a la suerte, lanzar fuegos artificiales para ahuyentar los malos espíritus y entregar sobres rojos con dinero a los niños como augurio de bienestar.

Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, lo que añade un significado especial y cultural según el ciclo zodiacal.

Qué tradiciones hay en el Año Nuevo Chino

Entre las tradiciones más extendidas y simbólicas del Año Nuevo Chino se encuentran:

La cena de reunión familiar

En la víspera del Año Nuevo, las familias se reúnen para compartir un banquete donde no faltan platos típicos.

Decoraciones rojas

Los hogares y las calles se decoran con farolillos, carteles y papel recortado de color rojo, símbolo de buena suerte y protección contra infortunios.

Fuegos artificiales y petardos

Se encienden para ahuyentar a los malos espíritus y dar la bienvenida al nuevo año con alegría y optimismo.

Envío de Sobres Rojos (hongbao)

Adultos entregan sobres rojos con dinero a los niños y a veces a empleados o personas jóvenes, como augurio de prosperidad y felicidad para el año entrante.

Danzas del León y del Dragón

Espectáculos tradicionales que se presentan en plazas y calles, pensados para traer buena fortuna y espantar a los malos espíritus.

Visitas y saludos

Durante los días de la celebración, se visita a familiares y amigos para desearse mutuamente felicidad y éxito en el nuevo ciclo.