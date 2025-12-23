¿Mesa adentro o mesa afuera?: qué dice el pronóstico para Nochebuena en Neuquén

La semana comenzó con altas temperaturas en la capital neuquina y períodos ventosos. Para este miércoles se espera un leve descenso, pero seguirá caluroso.

Tras unos días caluroso y ventosos, el pronóstico para esta Nochebuena no puede ser mejor. Continuará el calor con un leve descenso de la temperatura en Neuquén. Qué pasará con el viento para determinar si se arma la mesa afuera o adentro para festejar la Navidad .

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) , pronosticó para la madrugada de este martes 24 de diciembre se prevé cielo nublado, una temperatura de 15 grados con viento entre 13 y 22 kilómetros por hora, proveniente del sudoeste. En horas de la mañana la temperatura ascenderá a los 19 grados bajo un cielo algo nublado y viento prácticamente ausente. Ya en horas de la tarde la temperatura ascenderá a los 28 grados de máxima con viento de 23 a 31 kilómetros por hora bajo un cielo ligeramente nublado. Toda la expectativa se centrará hacia la noche. Se anticipa cielo ligeramente nublado con una temperatura de 25 grados con viento leve, de 13 a 22 grados.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ), para el 24 de diciembre se esperan vientos en disminución hacia la noche. Pronostica que serán más débiles el 25. Ya para el viernes seguirá caluroso, aunque con períodos ventosos por la tarde. S e prevén lluvias y neviscas en cordillera . Habrá tiempo bueno con vientos débiles el fin de semana. Pronostican días de calor a fines de diciembre y comienzos de enero.

Por su parte, el SMN pronosticó también que el tiempo estará aún mejor durante la Navidad. El pronóstico anticipa para la madrugada cielo algo nublado, con una temperatura de 16 grados y viento casi ausente. Por la mañana estará ligeramente nublado y ascenderá la temperatura a 19 grados. Habrá viento de leve a moderado que no soplará más de 31 kilómetros por hora. Hacia la tarde la temperatura ascenderá a los 30 grados con viento débil. Por la noche, la temperatura descenderá a los 26 grados con viento leve.

ON - Calor rio (1) Omar Novoa

Continuarán las condiciones meteorológicas para el viernes, incluso se registrará un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo volverá el viento a la región. El cielo estará parcilamente nublado con una temperatura de 18 grados y viento ausente durante la mañana. Por la tarde/noche ascenderá a los 32 grados de máxima con viento fuerte entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El pronóstico para el fin de semana estará ideal, buen tiempo, bastante caluroso, aunque sin viento. Las máximas superarán los 30 grados. Se espera para el sábado máxima de 30, para el domingo de 32 y para el lunes, de 34 grados.