Le quebró los dos brazos con una regla para robarle: lo declararon responsable y ahora definirán la pena

El acusado admitió el ataque durante un asalto en la ciudad de Neuquén. El juez avaló el acuerdo y dispuso que un tribunal colegiado fije la condena.

La Justicia neuquina declaró penalmente responsable a un hombre que reconoció haberle quebrado los dos brazos a otro para robarle una bicicleta y dinero en efectivo . El acusado aceptó su culpa en el marco de un acuerdo presentado por la fiscalía y ahora resta definir cuál será la pena que deberá cumplir.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada, en la esquina de Racedo y Otto Neuman, en la ciudad de Neuquén. Según lo que se pudo establecer en la causa, el imputado se encontraba junto a una mujer cuando la víctima se acercó a saludarla.

En ese momento y de manera sorpresiva, el agresor atacó al hombre con un elemento similar a una regla de albañil . Lo golpeó en la cabeza, las manos y los brazos, provocándole fracturas en ambos cúbitos y en uno de los huesos de la mano. Luego del ataque, le robó la bicicleta en la que se trasladaba y una mochila con documentación personal, una billetera y 400 mil pesos en efectivo.

El acuerdo fue presentado por el fiscal del caso, Horacio Maitini, junto a la asistente letrada Silvia Garrido. Allí se dejó constancia de que Timoteo Alexis Elías Bosque reconoció su responsabilidad penal por el delito de robo doblemente agravado: por el uso de un arma impropia y por haber causado lesiones graves.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por personal policial. Con los datos aportados, los efectivos lograron detener al agresor en las calles Rosario y Pizarro, cuando aún llevaba la bicicleta y la mochila robadas. Sin embargo, no se pudo recuperar la billetera, la documentación ni el dinero.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que la víctima fue consultada y dio su conformidad para que se realizara el acuerdo. Además, solicitó que la próxima etapa del proceso esté a cargo de un tribunal colegiado, ya que la pena en expectativa supera los tres años de prisión.

El juez de garantías Juan Manuel Kees fue el encargado de controlar que el acuerdo se ajustara a la ley. Tras analizarlo, avaló lo solicitado por las partes, declaró culpable al acusado y ordenó que intervenga un tribunal colegiado para fijar la pena.

Cuándo se conocerá la pena

Con esta resolución, la Oficina Judicial deberá definir en los próximos días la fecha del juicio de cesura. En esa audiencia no se discutirá el hecho, que ya fue reconocido, sino únicamente cuántos años de prisión deberá cumplir Bosque.

En cuanto a su situación actual, el acusado llegó a la audiencia detenido con prisión preventiva. Esa medida había sido dispuesta en septiembre, cuando se formularon los cargos, y luego fue prorrogada en noviembre, por el riesgo de fuga y para proteger a la víctima.

Además, la fiscalía remarcó que Bosque tiene antecedentes penales. Por ese motivo, cuando se dicte la nueva condena, la pena deberá ser de cumplimiento prisión preventiva.