Detalles del bono que cobrarán los empleados de la Legislatura de Neuquén

Cerró la paritaria de ANEL con un acuerdo similar al del resto de los gremios estatales, salvo por una compensación extra que se distingue.

La Legislatura de Neuquén cerró el año con una negociación salarial prácticamente resuelta y condiciones más beneficiosas que las acordadas por los estatales del Poder Ejecutivo . Un bono mucho más atractivo, en compensación con la inflación.

El acuerdo fue confirmado por el secretario general de ANEL , Pablo Godoy , tras una paritaria que se desarrolló sin medidas de fuerza y con un bajo perfil, durante la gestión de la vicepresidenta primera y a cargo de la Legislatura, Zulma Reina.

Las conversaciones comenzaron a fines de noviembre y finalizaron en paralelo a las negociaciones que el Ejecutivo provincial mantuvo con ATE, UPCN, Unavp y ATEN, con una oferta similar a la que recibió el resto de los gremios estatales.

Según explicó Godoy, el acuerdo alcanzado con Reina, garantiza la continuidad de los aumentos salariales atados a la inflación durante el primer semestre de 2026, con una nueva instancia de revisión a partir de julio. Es el mismo en ese aspecto que el resto de los gremios, es decir, la actualización por IPC semestral.

legislatura.jpg La Legislatura de Neuquén llegó a un acuerdo con el sindicato ANEL

Además de las actualizaciones por IPC, los trabajadores legislativos cobrarán un bono extraordinario en la segunda quincena de enero. A diferencia del resto de los estatales, que percibirán $350.000, el bono legislativo suma otra bonificación extraordinaria: un adicional vinculado a las tareas del Sistema de Gestión de Calidad, que se abonará en abril y también estará atado al valor punto vigente en ese momento.

Legislatura de Neuquén: un pago extraordinario

Será equivalente al valor punto del escalafón, también ajustado por inflación, lo que llevaría el monto a una cifra superior a los 700.000 pesos.

Godoy destacó que el acuerdo fue aprobado por unanimidad en asamblea y subrayó que la Legislatura va a cerrar el año con superávit. Para 2026, el presupuesto del Poder Legislativo será de 72.300 millones de pesos, de los cuales el 85% (61.736 millones) estará destinado al pago de salarios y contratos.

Actualmente, un empleado ingresarte en la Cámara percibe un sueldo inicial cercano a los 1,6 millones de pesos. El acuerdo impactará también en las dietas de los diputados, ya que están vinculadas al valor punto del escalafón y se actualizarán trimestralmente según la inflación.

Como parte del acuerdo, ANEL y la conducción legislativa acordaron iniciar durante 2026 la discusión para reformar la ley de remuneraciones del Poder Legislativo, con la intención de presentar un nuevo proyecto en el primer semestre de ese año.

Legislatura de Neuquén: la actividad en números

En paralelo, la Legislatura de Neuquén aprobó un total de 422 proyectos durante el año 2025. Se trata de 62 leyes, 17 resoluciones, 24 comunicaciones y 319 declaraciones, aprobadas en el marco de las 34 sesiones que tuvieron lugar durante el LIV período legislativo: 28 de carácter ordinario, una preparatoria y 5 especiales.

El Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Rolando Figueroa promovió 29 leyes, mientras que las diputadas y los diputados impulsaron 26 iniciativas. A su vez, tres normas corresponden a propuestas del Poder Judicial y una correspondiente al presupuesto del Poder legislativo, en tanto que tres leyes surgieron de proyectos presentados por particulares: uno por el gremio ATEN, otro por ANEL y otro por una profesional médica de la provincia.