Judiciales de Neuquén van a un paro: sin oferta salarial y el reclamo de un IPC "mensual"

Judiciales de Neuquén convocan a un paro de 24 horas y se suman a la marcha de ATEN. Reclaman recuperar un 30% de salarios perdidos en dos años.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun ) anunció que impulsará un paro de 24 horas ante la falta de avances en la paritaria salarial y la ausencia total de una oferta por parte del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ).

El secretario general del gremio , Claudio Salazar , confirmó que además se sumarán a la movilización convocada por ATEN, prevista para este jueves a las 11 en el monumento a San Martín.

Salazar explicó que el conflicto se profundiza porque el TSJ no entregó ninguna propuesta, a diferencia de lo que ya ocurrió con otros gremios estatales, donde el Poder Ejecutivo cerró la paritaria con ATE, UPCN y Viales. Si bien solo falta ATEN (no aceptó la propuesta), en este caso directamente no hay un llamado por parte de la comisión paritaria.

Claudio Salazar ganó las elecciones del gremio judicial. Judiciales de Neuquén adhiere al paro de ATEN.

“No tenemos una propuesta por parte del Tribunal y eso hace dificultoso que podamos analizar cómo seguimos”, sostuvo el líder sindical.

Judiciales: "Venimos sufriendo la pérdida del poder adquisitivo"

Recordó que el reclamo de fondo es una recomposición salarial que permita recuperar parte de lo perdido en los últimos dos años, período en el que, según explicó, “venimos sufriendo pérdida en el poder adquisitivo de nuestros salarios”.

La dirigente detalló que el gremio no recibió siquiera la oferta que ya fue presentada a Viales, ATEN y UPCN y pasan los días de diciembre con el temor de que crezca un conflicto, antes de la feria judicial.

“No hemos recibido ningún tipo de propuesta por parte del Tribunal”, remarcó, y retomó un planteo histórico del sindicato de judiciales, con la necesidad de que el Poder Judicial administre su propio presupuesto y se revise la Ley de Autarquía, para evitar depender de las decisiones del Ejecutivo.

Vale recordar que si bien el Poder Judicial tiene presupuesto propio, no lo dispone y hay un extenso debate sobre cómo debería financiarse y los ajustes internos.

SEJUN definió como objetivo inicial recuperar un piso del 30%, correspondiente -según explicó Salazar- al impacto de la devaluación de diciembre de 2023 que arrastró efectos durante todo 2024. “Estamos hablando de recuperar un piso del 30%”, afirmó.

Sobre la modalidad de actualización, el gremio rechaza el esquema semestral que circuló en las últimas horas y pide que el aumento sea por IPC mensual, con un índice “más adaptado a la realidad de la provincia”.

La paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el 19 de diciembre a las 11, momento en que Sejun espera que el Tribunal finalmente presente una oferta concreta. “Estamos a la espera de una nueva convocatoria”, afirmó Salazar.

ATEN de paro, y sin convocatoria

El gremio docente ATEN está de paro este jueves, tal como había anunciado, al no haber sido convocados a una nueva reunión por parte del Gobierno, en medio de la negociación paritaria.

Según dieron a conocer a través de sus redes sociales, el paro será "contra la Reforma Laboral, la reforma previsional y educativa impulsada por el Gobierno Nacional y por respuestas a los reclamos de Aten". La medida incluirá una manifestación desde el Monumento a San Martín, desde las 11.