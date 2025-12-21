¿Quiénes fueron los diputados que más faltaron a la Legislatura en 2025?

Hay nombres que se repiten respecto al período legislativo del año pasado. Solo nueve tuvieron asistencia perfecta en 34 sesiones totales.

La mayoría de los diputados provinciales faltó al menos una vez a las sesiones de este año.

La Legislatura de Neuquén terminó su actividad del año el 11 de diciembre, con la realización de una sesión especial y otra ordinaria, donde los diputados provinciales dieron sanción a un paquete de 12 leyes, entre las que se incluyó el tratamiento en particular de los tres presupuestos del Estado provincial: el del Ejecutivo, el del Poder Legislativo y el del Poder Judicial.

Fue un año de mucha actividad pero no para todos, dado que varios legisladores faltaron a una importante cantidad del total de sesiones realizadas (29 ordinarias y cinco especiales), y sólo nueve de 34 (Zulma Reina dejó su banca en diciembre de 2024 para asumir la presidencia de la Cámara) tuvieron asistencia perfecta en el recinto.

La gran mayoría de las inasistencias fue justificada por los diputados con la presentación de lo que se conoce como “anuencia legislativa”, que permite justificar la falta.

¿Quiénes fueron los que registraron más faltazos este 2025? De la información que surge de las actas de sesiones a las que tuvo acceso LMNeuquén, se pudo establecer que el ranking lo encabezó la diputada Carina Riccomini (Juntos), que se ausentó en nueve sesiones.

La primera fue la del 21 de mayo, y después también faltó a la del 22 de mayo, la del 11 de junio, la del 23 de julio, la del 29 de octubre, la del 13 de noviembre (todas estas ordinarias) y la especial del 13 de noviembre.

Más las últimas dos sesiones: una especial y otra ordinaria del 11 de diciembre. Salvo la sesión del 11 de junio, donde figura ausente sin aviso, Riccomini presentó “anuncia legislativa” para justificar el resto de las faltas.

Legislatura Sesion (35).JPG Carina Riccomini fue la diputada que más faltó a las sesiones en 2025. Claudio Espinoza

Los faltazos

El segundo lugar del ranking de diputados con más faltazos le correspondió a Ramón “Colo” Fernández (Movimiento Popular Neuquino), que ya había sido de los que más ausencias registró el año pasado.

En este 2025, Fernández faltó a ocho sesiones ordinarias: El 9 de abril, el 7 de mayo, el 3 de julio, el 6 de agosto, el 1 de octubre, el 29 de octubre, además del 26 y 27 de noviembre. Todas las faltas fueron justificadas con anuencia.

Tercero entre los más faltadores resultó Francisco Lepore (Avanzar), con cinco ausencias a sesiones ordinarias: el 7 de mayo, 18 de septiembre, 12 y 13 de noviembre, y la especial de ese 13 de noviembre. En cuatro presentó anuencia legislativa, mientras que en la del 18 de septiembre faltó sin aviso.

Luego, con cuatro ausencias a sesiones ordinarias se ubicó Andrés Blanco (FIT-Unidad). Faltó el 9 de abril, el 24 de abril, el 7 de mayo y el 3 de julio. A esta última se ausentó sin aviso.

También cuatro faltas tuvo María Cecilia Papa, del nuevo bloque Democracia Neuquén (abandonó Fuerza Libertaria). No asistió a las sesiones ordinarias del 26 y 27 de marzo, del 11 de junio y del 2 de julio. En todos los casos presentó anuencia legislativa.

Gabriel Álamo (MPN), fue otro de los diputados que faltó en cuatro oportunidades justificando su ausencia: el 3 de julio, 23 de julio, 13 de noviembre (todas sesiones ordinarias) y la especial del 13 de noviembre.

cesar gass diputado provincial neuquen César Gass tuvo asistencia perfecta a las sesiones en todo el año.

Con menos faltas

Con tres inasistencias figuraron Patricia Fernández (MPN), que faltó a tres sesiones: ordinarias del 1 de octubre y 27 de noviembre y la sesión especial del 13 de noviembre (todas con anuencia).

Paola Cabeza (MPN) también faltó a tres sesiones: las ordinarias del 12 de junio (con anuencia) y 18 de septiembre (sin aviso), y la especial del 11 de diciembre.

Lo mismo Gisselle Stillger (Arriba). Se ausentó de las sesiones ordinarias del 24 de abril, 23 de julio y 29 de octubre (todas con anuencia). Y Brenda Buchiniz (Cumplir), que no estuvo en las sesiones ordinarias del 24 de abril, 22 de mayo y 20 de agosto (todas faltas justificadas con anuencia legislativa). Darío Martínez (Unión por la Patria) fue el otro legislador que faltó a tres sesiones: 21 y 22 de mayo, y 27 de noviembre.

A su vez, Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), no concurrió a dos sesiones ordinarias: 21 de mayo y 23 de julio. Lo mismo que Damián Canuto (PRO-NCN): 3 de julio (sin aviso) y 29 de octubre (con anuencia); Mercedes Tulián (PRO): sesión preparatoria del 26 de febrero y ordinaria del 28 de agosto; y Lorena Parrilli (Unión por la Patria), que se ausentó en las sesiones ordinarias del 11 de junio y 2 de julio.

Daniela Rucci (MPN) también faltó a dos sesiones: ordinaria del 2 de julio y sin aviso, y la última sesión especial del 11 de diciembre.

La legisladora tuvo que reemplazar en varias ocasiones a Zulma Reina como presidenta de la Cámara, cuando ésta debió quedar a cargo del Ejecutivo por ausencia en la provincia del gobernador Rolando Figueroa.

legislatura.jpg

Pocas ausencias y asistencia perfecta

A una sola sesión faltaron Osvaldo “Pampa” Peralta, de Unión por la Patria (24 de abril), Ludmila Gaitán, del MPN, (9 de abril), Marcelo Bermúdez del PRO (3 de julio), Guillermo Monzani de Fuerza Libertaria (3 de septiembre), Juan Sepúlveda del MPN (7 de septiembre), y Ernesto Novoa (18 de septiembre) y Matías Martínez (el 29 de octubre), ambos de Comunidad.

También Julieta Ocampo, (Frente de Izquierda y los Trabajadores), tuvo una sola falta (en la sesión ordinaria del 29 de octubre), al igual que Cielubi Obreque (MPN), que no asistió a la sesión ordinaria del 27 de noviembre (eso es lo que figura en el acta de la Legislatura, aunque la diputada sí estuvo presente, según consta el video de la sesión de ese día).

Asistencia perfecta este año tuvieron los diputados de Comunidad Luz Ríos y Yamila Hermosilla, los emepenistas Claudio Domínguez y Gerardo Gutiérrez (MPN); Juan Federico Méndez y Mónica Guanque (Democracia Neuquén); Verónica Lichter (PRO), Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y César Gas (JxC-UCR).