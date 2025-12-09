Una diputada de la Legislatura de Neuquén abandonó el bloque de Fuerza Libertaria y se va a uno nuevo

Es el segundo caso en un mes de legisladores que dejan un espacio para incorporarse a otro. Esta vez fue en ese bloque que hoy quedó con dos diputados.

La Legislatura de Neuquén registró un nuevo caso de “salta bancas” , es decir, de diputados o diputadas que asumen por un espacio político y, en medio de un mandato, se pasan a otro. Este martes, Cecilia Papa (Fuerza Libertaria) presentó un proyecto de resolución para solicitar que se reconozca su incorporación al recientemente conformado bloque Democracia Neuquén.

Se trata de un espacio que habían creado los diputados Federico Méndez y Mónica Guanque , que abandonaron Comunidad, el bloque oficialista que responde al gobernador Rolando Figueroa .

Al igual que Méndez y Guanque, Papa se amparó en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del reglamento Interno de la Legislatura, que contempla la constitución de bloques con posterioridad a la conformación original del inicio del mandato y, lo más importante para ella, la asignación de recursos.

Papa había llegado a la Legislatura dentro del Bloque Cumplir, que en 2023 llevó como candidato a gobernador a Carlos Eguia, espacio que después se convirtió en Fuerza Libertaria y que integran los legisladores Guillermo Monzani y Alberto Bruno.

Guanque Mendez Guanque y Méndez armaron el bloque al que se integrará Papa.

El último caso

Si bien no se conocieron los motivos por los cuales la diputada Papa se fue de Fuerza Libertaria para incorporase a Democracia Neuquén, lo cierto es que se trata del segundo pase que se da un mes.

En ese entonces Méndez y Guanque, que ahora tendrán a una nueva integrante en su bloque, fundamentaron su decisión en que no era “en contra de nadie, sino en la necesidad de poder trabajar en temas de nuestro interés antes que nuestro mandato expire, así como tener la experiencia de cumplir ciertas funciones dentro de la Legislatura que hacen al crecimiento en la función”.

Guanque indicó que acordaron con Méndez que la presidencia de este bloque se ocupará de forma rotativa y con “el diálogo abierto a todos los actores sociales y políticos de nuestra Provincia”.

legislatura.jpg

Un proyecto lo prohíbe pero nunca se trató

Esta mecánica que adoptan algunos legisladores es criticada, no sin razón, de parte de los que entienden que las bancas no son de las personas sino de los partidos o espacios políticos a los que representan.

De hecho, existe un proyecto de ley que nunca se trató en la Legislatura que prohíbe estos pases. Se trata de una iniciativa de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) que “tiene por objeto evitar el transfuguismo electoral y otras conductas que atentan contra a la voluntad popular expresada por los electores a través del sufragio”.

En su artículo segundo especifica que “comete transfuguismo el funcionario público que, habiendo sido electo por un partido político, alianza o frente electoral, decide abandonar el espacio político por el que fue electo, o actuar en contra de los lineamientos políticos del mismo o de la Plataforma Electoral presentada al momento de la oficialización de los candidatos, e incorporarse o representar a otra opción política nueva o ya existente pero distinta a la que originó su cargo”.

El fin del proyecto es impedir que quien ejerce este “transfuguismo electoral”, favorezca “intereses políticos opuestos o manifiestamente distintos a los que ofreció en su campaña electoral”, altere “el equilibrio parlamentario de mayorías y minorías en la composición de los cuerpos legislativos” u obtenga “ventaja electoral futura”.