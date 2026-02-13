Baja de edad de imputabilidad: polémica por la frase de un diputado kirchnerista para defender su voto

La sesión del Congreso que discutió la posibilidad de imputar adolescentes de 14 años tuvo muchas intervenciones, pero una declaración tuvo gran repercusión.

Un diputado kirchnerista hizo una polémica intervención al fundamentar su voto durante el tratamiento del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, que se llevó a cabo este jueves.

“ Fue digno cuando empezó a delinquir ”, dijo el legislador. Es que durante su intervención, Pietragalla citó el libro “El niño resentido”, donde el poeta, ensayista y director de cine, César González, relata con crudeza su infancia y adolescencia en la villa Carlos Gardel, de El Palomar.

“En estos días leí un libro que se llama ‘El niño resentido’, de César González, que es un escritor que se crió en una villa del conurbano bonaerense y él contaba que compartían un cepillo de dientes entre todos los hermanos, que su menú habitual era fiambre, pan y mate cocido, y que la única dignidad que tuvo fue delinquir” , relató el diputado de Unión por la Patria.

Y siguió: “Empezó a ser digno cuando empezó a delinquir y a poder llevarle un plato de comida distinto a su familia”.

Embed El kirchnerista, Horacio Pietragalla fue uno de los que votó en contra para bajar la edad de imputabilidad, su padre Chacho fue asesinado por la triple A, durante un gobierno peronista.

A partir de esta analogía, Pietragalla defendió su voto en contra de la iniciativa del Gobierno que finalmente fue aprobada. “Llevar adelante una ley que baja la edad de imputabilidad no resuelve nada. Al contrario, genera más violencia y va a generar cada vez más persecución a los pibes de nuestros barrios”, aseguró.

Para el diputado, esta ley se trata de un “proyecto clásico neoliberal” y que “va a ser aplicada sobre todo a los niños y niñas más pobres de nuestro país”.

Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora pasará al Senado.

Baja de imputabilidad diputados

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales, el PRO, la UCR y el MID, y sumó apoyos parciales de los bloques de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. En total, el proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra.

Si bien baja la edad de responsabilidad penal, el proyecto limita el uso de la cárcel efectiva: solo se habilitaría en casos de delitos de alta gravedad, aquellos cuya pena prevista sea de diez años o más.

Desde el Gobierno celebraron la media sanción

Desde el Gobierno celebraron la media sanción obtenida y difundió un comunicado al respecto a través de las redes sociales de la Oficina del Presidente de la República Argentina. "Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", expresaron en el escrito, y agregaron: "Mientras tanto la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz".

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió en "X": "Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto" y cerró con su clásico "Fin."

Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.



Dios bendiga a la República Argentina.



— Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

Por su parte, la ex ministra de seguridad, senadora y fuerte impulsora del proyecto, Patricia Bullrich, también hizo una publicación al respecto. "El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen", escribió Bullrich.