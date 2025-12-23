Acusaron a otros dos narcos que formaban parte de la temible banda que operaba en dos ciudades

La organización delictiva neuquina fue desbaratada en el cierre de la semana que pasó. Hay siete personas imputadas y cumplen distintas medidas cautelares.

En una audiencia realizada este martes, el asistente letrado Pablo Jávega acusó a una mujer y un hombre de integrar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en las ciudades de Senillosa y Centenario . Las acusaciones se suman a las de otras cinco personas imputadas el sábado pasado.

Además, en la audiencia de hoy martes el funcionario de la fiscalía de Narcocriminalidad requirió que el hombre y la mujer, identificados por sus iniciales como F.A.G. y R.I.F. permanezcan detenidos con prisión domiciliaria durante cuatro meses mientras avanza la investigación, y que la medida se cumpla en una vivienda de la localidad de Senillosa. El argumento que sostuvo Jávega es que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

allana kiosco narco senillosa (1).jpg

Finalmente, el representante de la fiscalía solicitó que sean embargadas las cuentas y las billeteras virtuales de las personas imputadas, mientras dure la investigación.

El juez de garantías Juan Guaita, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía, fijó la prisión domiciliaria por cuatro meses y ordenó los embargos de sus cuentas y las billeteras virtuales.

Un dinámico servicio de delivery de drogas

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la actividad fue desarrollada al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. La banda operaba desde distintos puntos de venta fijos y bajo la modalidad de entrega a domicilio. Lo hacían en diversos horarios con personas que se acercaban a adquirir estupefacientes en esas bocas de expendio o bien a través de la modalidad delivery, empleando autos.

De acuerdo a la evidencia recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la Policía provincial, los integrantes de la banda cumplían distintos roles. En los casos de F.A.G. (varón), R.I.F. (mujer), J.E.F. (varón), P.A.G. (varón) y A.M.M (mujer), realizaban tareas de comercialización, acopio y recepción de pagos.

En tanto, D.A. (varón) y P.G.G. (varón), eran encargados del acopio, fraccionamiento de la sustancia y recepción de pagos.

pablo javega asistente letrado

La formulación de cargos se efectuó luego de cuatro allanamientos simultáneos realizados el viernes pasado por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos, que permitieron desarticular distintos centros de operación.

Múltiples puntos de venta y acopio

Uno de los aguantaderos de los narcos, se encontraba en la calle Pascual Puente de Senillosa. En ese lugar, el imputado J.E.F. usaba un comercio como pantalla para enmascarar las operaciones de narcomenudeo. La Policía logró incautar casi 120 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y más de 3 millones de pesos en efectivo.

También en Senillosa, pero en zona de chacras, se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un posnet.

Finalmente, en el loteo C.H. de Senillosa, en una propiedad habitada por P.A.G. y A.M.M., se procedió al secuestro de un vehículo Fiat Bravo vinculado a la logística delictiva.

Respecto de los procedimientos en Centenario, la Policía allanó una casa ubicada en el barrio Vista Hermosa. En este inmueble, identificado como lugar de acopio, se secuestraron 461 gramos de cocaína, 190 mil pesos, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.

Todos los imputados se encuentran acusados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.